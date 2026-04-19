A bajor klub szombaton jelentette be, hogy a 30 éves válogatott támadónak, Serge Gnabrynak elszakadt az egyik combizma, ami miatt hetekig nem léphet pályára, így a foci-vb-ről is lemaradhat.

Foci-vb: veszélyben Serge Gnabry szereplése

Lemarad a foci-vb-ről Serge Gnabry?

Julian Nagelsmann, a német nemzeti csapat szövetségi kapitánya május 12-én jelöli ki világbajnoki keretét.

Nagy kérdés, hogy Gnabry, aki a legutóbbi két felkészülési meccsen kezdő volt, bevethető lesz-e a tornán

- írja az MTI.

Egy biztos, hogy hetekig nem léphet pályára a combizomszakadás miatt a Bayern München sztárja, így versenyt fut majd az idővel a felépülés érdekében.