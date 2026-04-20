Szörnyű jeleneteknek lehetettek szemtanúi a vasárnapi paraguayi Superclásico mérkőzésen a nézők a Cerro Porteño és az Olimpia csapatok közötti meccs alatt. Petárdák robbanását követően heves összecsapások törtek ki a két klub focihuligánjai (válogatott meccsek kapcsán is előfordul az ilyen) között. A rendőrség és a biztonsági erők gumilövedékeket és könnygázt lőttek a lelátókra. Ennek következtében a főváros, Asunción Defensores del Chaco stadionjában tartózkodó nézők a pályára menekültek.

A focihuligánok nagy balhét csaptak

A focihuligánok ellátták pár rendőr baját

Helyi médiaértesülések szerint hat rendőrt szállítottak a közeli kórházba, állítólag az egyikük súlyosan megsérült. A sérült szurkolók számáról egyelőre nincs információ. A 40 000 néző előtt zajló mérkőzést 29 perc után félbeszakították, és körülbelül 100 embert vettek később őrizetbe. A helyi hatóságok kijelentették: „A rendőrség azonnal közbelépett a nézők védelme érdekében.”

A Belügyminisztérium szóvivője továbbá azt is kijelentette: „A felelősöket jelenleg azonosítják és átadják az ügyészségnek, hogy példás büntetésben részesüljenek, és a jövőben ne engedjék be őket sporteseményekre.”