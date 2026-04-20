Góldús találkozót láthattak a kilátogató nézők, akik a múlt hétvégén a Váraszó–Lokomotív SE mérkőzést tekintették meg. A 3–2-es Lokomotív SE győzelemmel végződő összecsapás a lefújás után vált mér érdekesebbé. A hazai csapat és szurkolóik ugyanis megkergették a játékvezetőt, sőt, még a vendégjátékosokat is fojtogatták.

Dulakodás és fojtogatás a megyei rangadón

Fotó: Lokomotív SE

Egyes beszámolók szerint a pályán és a lelátón is elszabadultak az indulatok, amikor Panyi Kristóf játékvezető véget vetett a találkozónak. Panyit és a Lokomotiv játékosait üldözni kezdték, a klub beszámolója szerint pedig bántalmazták is őket. A feldühödött drukkerek ütötték, rúgták és még fojtogatták is a focistákat.

A Lokomotiv közleményét változtatás nélkül közöljük.

„Pontosan olyan meccsen találtuk magunkat, amire készültünk a héten. Sok sérülttel, és meghatározó játékosok nélkülözésével érkeztünk meg Váraszóra, ahol a tabella szerint rangadót játszottunk. Egy küzdős mérkőzésen 2-1-es hazai vezetés után sikerült 3-2-re fordítanunk az állást, ami a végeredmény maradt. Miután megszereztük a vezetést, fokozódtak az indulatok, egyre parázsabb lett a hangulat, ami teljesen normális egy ilyen változatos rangadón.

A lefújást követően viszont az ünneplésünk alatt egy hazai játékos támadólag lépett fel játékosainkkal szemben. Ezt követően elszabadult a pokol.

Próbáltuk csillapítani a helyzetet, ami sikerült is, mindaddig, amíg a hazai szurkolók, a játékosok, és a rendezők be nem csatlakoztak melléjük.

Ebben a helyzetben már a játékvezetői asszisztálás is kevés volt, ugyanis őt is megtámadták.

A verbális bántalmazás mellet, ütések, fojtogatások, rúgások érték játékosainkat, és a játékvezetőt is.

A lecsendesedést követően az öltöző előterében folytatódott az inzultálás.

Szerencsénkre, jelen volt a HELASZ által delegált szövetségi ellenőr, aki megfelelően intézkedett, és rendőri beavatkozást kért, hogy testi épségünk veszélyeztetése nélkül elhagyhassuk a sportlétesítményt.

A gépjárművekhez érve, szomorúan tapasztaltuk, hogy az egyik buszunk jobb hátsó kereke érdekes módon le volt eresztve.