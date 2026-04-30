A Fradi majdnem leigazolta a 100 milliós Chelsea-sztárt – most 4 évre eltilthatják dopping miatt

Mykhailo Mudryk, a Chelsea szélsője nehéz helyzetbe került: sajtóhírek szerint négyéves eltiltást kapott doppingvétség miatt, miután korábban pozitív mintát adott. A játékos tagadja, hogy szándékosan tiltott szert használt volna, és a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult. A Fradi-szál miatt az ügy Magyarországon is különösen érdekes, hiszen a Csakfoci korábbi cikke szerint a Ferencváros évekkel ezelőtt akár meg is szerezhette volna az akkor még feltörekvő ukrán tehetséget.

A Fradi nagy dobása lehetett volna

Mudryk neve ma már egészen más súlyt képvisel, mint akkoriban: a Chelsea 2023-ban szerződtette a Sahtar Donyecktől egy olyan üzletben, amely bónuszokkal együtt akár 100 millió euróig is emelkedhetett. Ezért is különösen izgalmas utólag visszanézni arra, hogy a Csakfoci 2023. januári írása szerint a játékos korábban a Ferencváros látókörébe is bekerült.

A cikk szerint még 2019 májusában a sportanalytic.com ukrajnai portál számolt be arról, hogy a 18 éves Mudryk első körben kölcsönben az FTC-hez kerülhet. Ezzel Mudryk hasonló utat járhatott volna be, mint a 2018 nyarán, kölcsönben a zöld-fehérekhez igazoló Ivan Petrjak, igaz, őt később nem az FTC tudta végleg megszerezni, hanem a Videoton.

„Mudrykra természetesen még akkor figyelt fel a Fradi, amikor messze nem volt ekkora sztár. Amikor a Budapestre költözéséről szóltak a hírek, a Sahtar felnőttcsapatában még csak egy kupameccse volt, az Arszenal Kijevben - ahová kölcsönadták - pedig mindössze hat bajnokija” – írta három éve az ukrán játékosról a Csakfoci.

A The Sun szerdai cikke szerint Mudryk négyéves eltiltást kaphat doppingügyében, de az ügy még nem zárult le véglegesen, mivel a játékos fellebbezett. A hírek szerint meldoniumot mutattak ki a mintájában, ám Mudryk következetesen tagadja a szándékos szabályszegést.