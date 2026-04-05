A második helyen álló Fradi a negyedik Debrecen otthonába látogatott húsvétvasárnap, ekkor rendezték az NB I 28. fordulójának rangadóját. Az első félidőben a zöld-fehérek előtt adódtak nagyobb helyzetek, de Corbu fejjel, majd lábbal is célt tévesztett nagy helyzetben. A DVSC a 40. percben járt nagyon közel a gólhoz, Dzsudzsák szöglete után Mejías testéről a kapufára pattant a labda. A szünet előtti időszakot megnyomta a hazai csapat, a Fradi azonban jól védekezett, az első félidő gól nélküli döntetlennel ért véget.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Corbu lett a Fradi hőse

Lendületesen kezdte a második félidőt a Fradi, a vendégek fölénye az 53. percben góllá is érett.

Szép összjáték után Abu Fani kapta vissza a labdát, az alapvonalról középre centerezett, az érkező Corbu pedig ezt a ziccerét már nem hibázta el.

A 60. percben növelte előnyét a Ferencváros, ezúttal Nagy Barnabás adott középre a bal oldalról, középen ismét Corbu érkezett és újfent a kapuba talált.

Öt perccel később Kovacevic lépett ki egy kiugratással, és lezárhatta volna a meccset, de lövése a bal kapufáról kifelé pattant, maradt a 0-2-es vendégelőny. A három pont sorsát Yusuf is eldönthette volna a kapujából nagyon rossz ütemben kilépő Erdélyi hibája után, az ő lövése azonban a jobb kapufáról jött ki.

A folytatásban az eredmény már nem változott, Robbie Keane együttese két góllal nyert,

ezzel pontszámban beérte az éllovas Győrt, amely a Nyíregyházát fogadja vasárnap este.