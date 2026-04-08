A labdarúgó NB I 28. fordulójában a címvédő Ferencváros 2-0-ra nyert a Debrecen vendégeként. Az első félidő nem hozott gólt, a szünet után viszont Corbu kétszer is betalált, így a Fradi magabiztosan begyűjtötte a három pontot. A Fradi 27 fordulót követően az NB I-ben eddig 53 pontot gyűjtött, a tabellán így jelenleg a második az 56 pontos Győr mögött, de a győriek már eggyel több mérkőzést játszottak a Fizz Ligában. Nem mellesleg lesz még egy Győr-FTC rangadó a 30. fordulóban, ami a bajnoki cím szempontjából mindkét csapatnak kulcsfontosságú meccs lesz majd. Na de ne szaladjunk ennyire előre, mert a Loki elleni találkozó előtt a vendég szurkolók kapcsán elszabadultak az indulatok, bővebben a Magyar Nemzet cikkében lehet erről olvasni.

A DVSC-Fradi bajnoki előtt is voltak izgalmak

Fotó: Istvan Derencsenyi / DVSC

A DVSC egy közleménnyel jelentkezett a Fradi-meccs kapcsán

„A vasárnapi DVSC-FTC mérkőzésen csaknem 17 ezer néző szurkolhatott kulturált és biztonságos körülmények között a Nagyerdei Stadionban. A találkozó előtt a stadionon kívül, közterületen a Ferencváros szurkolói csoportjai összetűzésbe keveredtek, emiatt a DVSC biztonsági vezetője úgy döntött, hogy preventív jelleggel, a mérkőzés biztonságos, erőszaktól mentes lebonyolítása érdekében ezeket a csoportokat nem engedi be a stadionba, ahol családok, hölgyek és gyerekek is szurkoltak szép számmal. Ezt a döntést minden jelenlévő biztonsági szakember és hivatalos személy tudomásul vette és elfogadta, a bajnoki találkozó rendben lezajlott. A történteket a DVSC a továbbiakban semmilyen módon nem kívánja kommentálni.” – írta a Loki a hivatalos Facebook-oldalán szerda délután.