A vasárnap esti ETO FC Győr-Ferencvárosi TC rangadó elképesztően jó játékot hozott. Az első félidőben záporoztak a helyzetek mindkét oldalon, csoda, hogy a csapatok végül gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre. A fordulás után az ETO kezdeményezőbb volt, a Fradi pedig visszahúzódott és kontrajátékra rendezkedett be annak tudatában, hogy a döntetlen is jó eredmény lett volna neki.

A Fradi a győri vereségével lépéshátrányba került

Sokáig úgy tűnt, a találkozón nem születik döntés, a hajrában aztán ETO egy szöglet után eldöntötte a mérkőzést, így három fordulóval a vége előtt hárompontos előnybe került a Fradival szemben.

A Fradi kapitánya szerint az ETO megérdemelné a bajnoki címet

A találkozó után a Fradi legjobbja, a több hatalmas védést is bemutató Dibusz Dénes azt mondta, ha az ETO végez az élen, megérdemelten lesz bajnok a szezon végén.

„Nekünk is voltak nagy helyzeteink, akárcsak a Győrnek. Ők a végen be tudtak találni egy szöglet után. Mindig kiélezett meccseket játszunk velük, komoly játékerőt képviselnek. Az első félidőben voltak helyzeteink, megszerezhettük volna a vezetést, de kimaradtak. Gratulálni kell nekik most” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Dibusz Dénes, aki rendkívül sportszerűen elismerte a győri csapat teljesítményét.

Nem a mi kezünkben van a történet. Ha ők a következő három meccset megnyerik, akkor teljesen megérdemelten lesznek bajnokok. Nekünk az a dolgunk, hogy nyomást helyezzünk rájuk. A szerdai kupameccs sem lesz könnyebb ellenük, de ha már a bajnokságban ilyen helyzetbe hoztuk magunkat, akkor az a minimum, hogy a megdolgozunk a kupáért is megnyerjük”

– tette hozzá a Fradi csapatkapitánya.

Dibusz Dénes a Fradi egyik legjobbja volt Győrben

Robbie Keane, a Ferencváros edzője úgy érzi, Berke Balázs játékvezető is hozzátett az ETO sikeréhez.

Voltak mindkét oldalon helyzetek, nekünk főleg az első félidőben voltak nagyok. A pontrúgásokat jobban ki kell használni, mert döntőek lehetnek egy ilyen kiélezett szituációban. A srácok mindent megtettek, amit kértem tőlük. Úgy is tűnt, hogy megnyerhetjük a meccset, de egy pontrúgásból gólt kaptunk. Nem vagyok benne biztos, hogy megfelelő volt az ítélet a gólnál, de sok hasonló ítéletet kaptunk a bíróktól a szezonban. Régóta vagyok a top fociban, rengeteg top játékvezetővel találkoztam, de nem feltétlenül itt”

– értékelt a mérkőzés után Robbie Keane, aki úgy érzi, a bajnoki címért zajló küzdelem még korántsem lefutott.