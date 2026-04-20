Kezdjük az elejéről, mi is beszámoltunk arról, hogy a gól előtti győri szögletnél Dibusz Dénesnek kellett védenie, ám a magyar válogatott kapus Bánáti Kevin elé ütötte a labdát, a csereként beállt futballista pedig nem is hibázta el a lehetőséget. Hosszú perceken keresztül vizsgálta a videóbíró a találatot, főként Nfansu Njie helyezkedése jelentette a problémát, de végül érvényesnek ítélték meg a találatot, az ETO pedig behúzta a rangadót. A Fradi szurkolói között nagy felháborodást keltett a játékvezető döntése, sőt Robbie Keane is kritizálta a történteket. Nos, addig fajult a történet, hogy mostanra beszállt a vitába az MLSZ Játékvezetői Bizottsága, amely egy komoly állásfoglalást is eljuttatott az m4sport.hu részére.

Egy gól döntött az ETO-Fradi rangadón

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az ETO-Fradi meccsen esett gól szabályos volt

Íme az állásfoglalás, változtatás nélkül: "Az ETO–FTC mérkőzés 82. percében történt jelenetsor megítélése a játékszabályok alapján, a rendelkezésre álló kameraképek elemzésével történt, amelyet a VAR-ellenőrzés megerősített. Az első helyzetnél Zeljko Gavric lövése pillanatában Nfansu Njie pozíciója került fókuszba, miközben közvetlen közelében helyezkedett Cebrail Makreckis. A laikus szem számára az, hogy Njie a kapus, Dibusz Dénes előtt tartózkodott – sőt, hogy a labda később a lábai között haladt el –, könnyen kelthet zavarást, lesgyanút. Fontos azonban rögzíteni, hogy amikor a labda ténylegesen Njie lábai között áthaladt, ő ugyan már valóban leshelyzetben volt, de ez a pillanat a szabályalkalmazás szempontjából nem releváns, mivel a játékos leshelyzetét akkor kell megállapítani, amikor játékostársa megjátssza a labdát és azt először érinti. Az International Football Association Board (IFAB) egyértelmű előírása szerint a leshelyzet megítélése mindig annál a pillanatban történik, amikor a támadó játékostársa megjátssza (először érinti) a labdát, jelen esetben Gavric lövésének pillanatában. Ekkor Njie egyvonalban helyezkedett az utolsó előtti védővel, ami definíció szerint nem minősül lesnek, így zavarás miatt sem büntethető. Ez nem értelmezési kérdés, hanem objektív helyzetmegállapítás, amelyet a VAR-technológia is egyértelműen alátámasztott, így az asszisztens döntése – hogy nem jelzett leshelyzetet – minden szempontból helyes volt, mivel Njie nem volt leshelyzetben.