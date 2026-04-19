A bajnoki címvédő Fradi kedden bepótolta a márciusban elhalasztott Puskás Akadémia elleni összecsapását, és miután Robbie Keane együttese 2-1-re megverte a felcsúti csapatot, a több győzelmének köszönhetően megelőzte a Győrt, és átvette a vezetést az NB I-ben.

A Fradi tavaly Győrben nyerte meg fennállása 36. bajnoki címét

A legutóbbi tíz fordulót tekintve a két zöld-fehér csapat van a legjobb formában a teljes mezőnyt tekintve, mindkét gárda csak egyszer kapott ki ebben az időszakban. Bár januárban a győriek 3-1-re nyertek a Groupama Arénában, az ETO Parkban a ferencvárosiak 2013-ban kaptak ki legutóbb. Ráadásul a fővárosiak szeptemberben is győztek Győrben, miként tavaly májusban, az előző szezon utolsó fordulójában is, amellyel megnyerték 36. bajnoki címüket.

A Fradi az ETO otthonában tehet nagy lépést a bajnoki cím felé

A Fradi egy újabb sikerrel, de akár egy döntetlennel is közel kerülne a címvédéshez, mivel az esetleges pontazonosság is a több győzelemmel álló fővárosi csapatnak kedvez. Ennek ellenére Robbie Keane, a címvédő edzője a mérkőzés előtt azt mondta, fölösleges NB I-es bajnoki döntőről beszélni, hiszen még négy meccs hátra van a bajnokságból.

Az ETO a Petrás − Bíró B., Csinger, Krpic, Stefulj − Tóth R. − Njie, Vitális, Gavric, Schön – Benbuali összeállításban lépett pályára, míg a Fradi a Dibusz − Gómez, Raermaekers, Szalai G. − Osváth, Corbu, Kanikovszki, Abu Fani, Nagy B. − Joseph, Kovacevic összetételű kezdővel állt fel az ETO Parkban rendezett előrehozott bajnoki döntőn.

Remek iramban indult a találkozó, az ETO pedig már a második percben megszerezhette volna vezetést. Nadhir Benbouali verte meg a bal oldalon Toon Raemaekerst, majd visszakészítette a labdát a középen érkező Nfansu Njie-nek, azonban a gambiai játékos 12 méterről kapu fölé belsőzött.

A hatodik percben a Fradi is kihagyott egy nagy helyzetet.

Mohamed Abu Fani jobb oldali szabadrúgására Mariano Gómez robbant be, az argentin védő léc alá tartó fejesé viszont Samuel Petráš óriási bravúrral szögletre tudta tolni.

Ezt követően a fővárosi csapat irányította a meccset, és a 11. percben újabb ziccere maradt ki. Gavriel Kanikovszki remek indítása után Franko Kovačević került helyzetbe, a horvát támadó 13 méterről lőhetett, de a messziről bevetődő Csinger Márk blokkolni tudott az utolsó pillanatban.

Hét perccel később Dibusz Dénes bemutatta a szezon egyik legnagyobb védését.

Egy jobb oldali beadásra a magyar válogatottba visszatérő Schön Szabolcs érkezett a hosszún, Osváth Attilát megelőzve hét méterről kapura fejelt, a Fradi kapusa azonban egy elképesztő reflexmozdulattal szögeltre tudta tornázni a labdát.

A 20. percben Dibusz ismét megmentette a Fradit.

Ezúttal egy szép támadás végén Benbouali lépett ki ziccerben, a 13 méteres lövésére viszont leért a 35 éves kapus és a kapufára tudta tolna a labdát.