A Fradi az NB I-ben február 14. után szenvedett újra vereséget, ahhoz pedig, hogy megvédje a bajnoki címét, alighanem a hátralévő három meccs megnyerése mellett arra is szüksége lesz, hogy a győriek kikapjanak a folytatásban.

Az ETO vagy a Fradi lesz a bajnok? Ez a jövő nagy kérdése

Borbély Balázs csapata biztosan bajnok lesz, ha mindhárom meccsét megnyeri, miközben

a fővárosiaknak abban kell bízniuk, hogy a Győr botlani fog. Papíron egyik fél sem számíthat könnyű mérkőzésekre:

a Fradira egy derbi is vár az Újpest ellen, míg a Győr idegenben lép pályára Debrecenben és Kisvárdán, ami mindig kiszámíthatatlan feladat. (A két csapat hátralévő programjáról részletesen ide kattintva olvashatnak).

A Ferencváros sorozatban hét bajnoki címet nyert, és most története 37., egymás után a nyolcadik aranyérmére hajt, míg az ETO 2013 után lehetne újra első, történelme során ötödik alkalommal.

Három fordulóval a vége előtt tehát minden adott egy drámai hajrához. A Győr előnye ugyan jelentős, de egyetlen botlás is elég lehet ahhoz, hogy a Fradi visszavegye az irányítást. A kérdés már csak az: folytatódik a ferencvárosi dominancia, vagy új bajnokot avat az NB I?

A cikkünkben most arra kérjük az Olvasóinkat, tippeljék meg, hogy az ETO vagy a Fradi lesz a bajnok?