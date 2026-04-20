Három fordulóval a labdarúgó NB I vége előtt lépéselőnybe került a Győr, miután 1–0-s győzelmet aratott a Ferencváros ellen, amivel hárompontos előnybe került a tabella élén. Jelenleg az ETO van kedvezőbb helyzetben az aranyéremért folyó harcban, de mutatjuk, hogy lehet még bajnok a Fradi vagy éppen a rivális Győr.

A helyzet azonban korántsem lefutott, a hátralévő három forduló programja alapján mindkét csapat előtt komoly kihívások állnak. Ugyanakkor az is igaz, hogy papíron a Győrre várnak könnyebb meccsek, míg a Fradi többek között egy derbin is pályára lép.

A Fradi a Győr elleni vereség után komoly hátrányba került
A Fradi a Győr elleni vereség után komoly hátrányba került
Fotó: Mirkó István 

A Fradi nagyon nehéz helyzetbe került

A Fradi elleni sikerrel a Győr saját kezébe vette a sorsát, hiszen nincs más dolga, mint a hárompontos előnyéből minimum egyet megtartani a következő három meccsen. Borbély Balázs csapata biztosan bajnok lesz, ha mindhárom meccsét megnyeri, miközben a fővárosiaknak abban kell bízniuk, hogy a Győr botlani fog.

Ez vár még a két bajnokesélyesre

31. forduló:

  • Ferencváros–Paks
  • Debrecen–Győr

32. forduló:

  • Újpest–Ferencváros
  • Győr–Diósgyőr

33. forduló:

  • Ferencváros–Zalaegerszeg
  • Kisvárda–Győr

Papíron egyik fél sem számíthat könnyű mérkőzésekre: a Fradira egy derbi is vár az Újpest ellen, míg a Győr idegenben lép pályára Debrecenben és Kisvárdán, ami mindig kiszámíthatatlan feladat. Jelenleg mindkét csapat 18 győzelemmel áll, így a Fradi bajnok lesz, ha pontszámban beéri az ETO-t, mert akkor biztosan több győzelme lesz, feltéve, ha ezt nem mondjuk három döntetlennel teszi, miközben a Győr már nem szerez pontot.

Az NB I-ben az alábbi rangsorolás van érvényben:

  • a bajnokságban elért több győzelem
  • a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
  • a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól
  • az egymás elleni mérkőzések pontkülönbsége
  • az egymás elleni mérkőzések gólkülönbsége
  • fair play rangsor
  • sorsolás

A Fradinak tehát nemcsak a pontokat kell gyűjtenie, hanem adott esetben a győzelmek számában is felül kell múlnia a Győrt.

A Győr kezében van a bajnoki cím sorsa
Fotó: Mirkó István 

A bajnoki cím komoly anyagi előnyökkel is jár. A magyar bajnok nagyjából 200 millió forintot kap az MLSZ-től, de ennél jóval fontosabb az európai kupaszereplésből származó bevétel. Egy kimutatás szerint az UEFA bevételeinek 73 százaléka a Bajnokok Ligájában szereplő csapatok között kerül szétosztásra, míg az Európa-liga 18, a Konferencialiga pedig 9 százalékon osztozik. A különbség tehát óriási: a BL-szereplés akár milliárdos nagyságrendű bevételt jelenthet.

A Ferencváros sorozatban hét bajnoki címet nyert, és most története 37., egymás után a nyolcadik aranyérmére hajt. 

Robbie Keane együttese az elmúlt évek dominanciája után most valódi kihívóval találta szembe magát. A Győr számára szintén hatalmas a tét. Egy bajnoki cím nemcsak sporttörténeti siker lenne, hanem gazdasági szempontból is új szintre emelhetné a klubot. Ráadásul Magyarországon a második helyezett csak akkor indulhat az Európa-liga selejtezőjében, ha megnyeri a Magyar Kupát – márpedig ebben a sorozatban éppen a Fradi és a Győr találkozik az egyik elődöntőben.

Három fordulóval a vége előtt tehát minden adott egy drámai hajrához. A Győr előnye ugyan jelentős, de egyetlen botlás is elég lehet ahhoz, hogy a Fradi visszavegye az irányítást. A kérdés már csak az: folytatódik a ferencvárosi dominancia, vagy új bajnokot avat az NB I?

