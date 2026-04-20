A helyzet azonban korántsem lefutott, a hátralévő három forduló programja alapján mindkét csapat előtt komoly kihívások állnak. Ugyanakkor az is igaz, hogy papíron a Győrre várnak könnyebb meccsek, míg a Fradi többek között egy derbin is pályára lép.

A Fradi a Győr elleni vereség után komoly hátrányba került

A Fradi nagyon nehéz helyzetbe került

A Fradi elleni sikerrel a Győr saját kezébe vette a sorsát, hiszen nincs más dolga, mint a hárompontos előnyéből minimum egyet megtartani a következő három meccsen. Borbély Balázs csapata biztosan bajnok lesz, ha mindhárom meccsét megnyeri, miközben a fővárosiaknak abban kell bízniuk, hogy a Győr botlani fog.

Ez vár még a két bajnokesélyesre

31. forduló:

Ferencváros–Paks

Debrecen–Győr

32. forduló:

Újpest–Ferencváros

Győr–Diósgyőr

33. forduló:

Ferencváros–Zalaegerszeg

Kisvárda–Győr

Papíron egyik fél sem számíthat könnyű mérkőzésekre: a Fradira egy derbi is vár az Újpest ellen, míg a Győr idegenben lép pályára Debrecenben és Kisvárdán, ami mindig kiszámíthatatlan feladat. Jelenleg mindkét csapat 18 győzelemmel áll, így a Fradi bajnok lesz, ha pontszámban beéri az ETO-t, mert akkor biztosan több győzelme lesz, feltéve, ha ezt nem mondjuk három döntetlennel teszi, miközben a Győr már nem szerez pontot.

Az NB I-ben az alábbi rangsorolás van érvényben:

a bajnokságban elért több győzelem

a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége

a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól

az egymás elleni mérkőzések pontkülönbsége

az egymás elleni mérkőzések gólkülönbsége

fair play rangsor

sorsolás

A Fradinak tehát nemcsak a pontokat kell gyűjtenie, hanem adott esetben a győzelmek számában is felül kell múlnia a Győrt.

A Győr kezében van a bajnoki cím sorsa

A bajnoki cím komoly anyagi előnyökkel is jár. A magyar bajnok nagyjából 200 millió forintot kap az MLSZ-től, de ennél jóval fontosabb az európai kupaszereplésből származó bevétel. Egy kimutatás szerint az UEFA bevételeinek 73 százaléka a Bajnokok Ligájában szereplő csapatok között kerül szétosztásra, míg az Európa-liga 18, a Konferencialiga pedig 9 százalékon osztozik. A különbség tehát óriási: a BL-szereplés akár milliárdos nagyságrendű bevételt jelenthet.

A Ferencváros sorozatban hét bajnoki címet nyert, és most története 37., egymás után a nyolcadik aranyérmére hajt.

Robbie Keane együttese az elmúlt évek dominanciája után most valódi kihívóval találta szembe magát. A Győr számára szintén hatalmas a tét. Egy bajnoki cím nemcsak sporttörténeti siker lenne, hanem gazdasági szempontból is új szintre emelhetné a klubot. Ráadásul Magyarországon a második helyezett csak akkor indulhat az Európa-liga selejtezőjében, ha megnyeri a Magyar Kupát – márpedig ebben a sorozatban éppen a Fradi és a Győr találkozik az egyik elődöntőben.