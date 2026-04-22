A Fradi és a Győri ETO múlt vasárnap az NB I-ben is összecsapott egy előrehozott bajnoki döntőn, azt a találkozót a győri csapat 1-0-ra megnyerte, ezzel három pontos előnyre tett szert a bajnokságban a címvédő Ferencvárossal szemben. A két élcsapat most a MOL Magyar Kupa elődöntőjében találkozott a Groupama Arénában, ahol teljesen más meccsre volt kilátás.

A Fradi a győri vereségével lépéshátrányba került az NB I-ben

A Fradi ezúttal hazai pályán fogadta az ETO-t, ráadásul a Magyar Kupában nem köti az edzők kezét a magyar szabály, így Robbie Keane ezúttal a legerősebb csapatát küldhette pályára, mindenféle megkötés nélkül.

A Fradi kezdőjében ezúttal csak egy magyar volt

A mérkőzés előtt az is kérdés volt, hogy Borbély Balázs, az ETO edzője fog-e sakkozni az összeállítással. A Fradi legyőzése után a győri csapat hárompontos előnybe került az NB I-ben, így óriási esélye van arra, hogy letaszítsa a trónról a fővárosi csapatot és 13 év után ismét bajnoki címet nyerjen. Az ETO-ra vasárnap este Debrecenben vár rendkívül nehéz mérkőzés, így sokan úgy gondolták, hogy a bajnoki cím megszerzése miatt a győri csapat „elengedi” majd a Fradi elleni kupaelődöntőt.

Robbie Keane nem a levegőbe beszélt, a szerda esti kupaelődöntőre a legerősebb csapatát állította ki, amelyben egyedül Dibusz Dénes volt magyar. Míg Borbély Balázs kimondva kimondatlanul már a hétvégi debreceni sorsdöntő bajnokit tartotta szem előtt, ugyanis hat helyen változtatott azon a kezdőn, amellyel a múlt hétvégén csapata legyőzte a Ferencvárost.

A Fradi a Dibusz – Gómez, Raemaekers, Makreckis – Cadu, Julio Romao, Zachariassen, Levi, O’Dowda – Kovacevic, Joseph összeállításban lépett pályára, míg az ETO a Megyeri – Vladoiu, Csinger, Miangue – Stefulj, Tóth R., Bumba, Vitális, Schön – Piscsur, Bánáti kezdővel futott ki a Groupama Aréna játékterére.

A találkozó igazi rangadó hangulatban kezdődött, a ferencvárosi szurkolók óriási hangrobbanást csináltak, mellettük a győriek is megtöltötték a vendégszektort, ment is az üzengetés mindkét oldalon.

A második percben a Fradi-szurkolók a csapat legendás kettesét, Simon Tibort éltették, aki 2002. április 23-án hunyt el egy brutális támadás következtében.

A harmadik perc végén pedig újabb dörrenés jött a Groupama Arénában, ugyanis megszerezte a vezetést a Ferencváros. Egy szép támadás végén Lenny Joseph remek labdát tálalt a védők közül kilépő Franko Kovačevićnek, a horvát támadó pedig higgadtan a jobb alsóba helyezte a ziccerét (1-0).