A Fradi és a Győri ETO múlt vasárnap az NB I-ben is összecsapott egy előrehozott bajnoki döntőn, azt a találkozót a győri csapat 1-0-ra megnyerte, ezzel három pontos előnyre tett szert a bajnokságban a címvédő Ferencvárossal szemben. A két élcsapat most a MOL Magyar Kupa elődöntőjében találkozott a Groupama Arénában, ahol teljesen más meccsre volt kilátás.
A Fradi ezúttal hazai pályán fogadta az ETO-t, ráadásul a Magyar Kupában nem köti az edzők kezét a magyar szabály, így Robbie Keane ezúttal a legerősebb csapatát küldhette pályára, mindenféle megkötés nélkül.
A Fradi kezdőjében ezúttal csak egy magyar volt
A mérkőzés előtt az is kérdés volt, hogy Borbély Balázs, az ETO edzője fog-e sakkozni az összeállítással. A Fradi legyőzése után a győri csapat hárompontos előnybe került az NB I-ben, így óriási esélye van arra, hogy letaszítsa a trónról a fővárosi csapatot és 13 év után ismét bajnoki címet nyerjen. Az ETO-ra vasárnap este Debrecenben vár rendkívül nehéz mérkőzés, így sokan úgy gondolták, hogy a bajnoki cím megszerzése miatt a győri csapat „elengedi” majd a Fradi elleni kupaelődöntőt.
Robbie Keane nem a levegőbe beszélt, a szerda esti kupaelődöntőre a legerősebb csapatát állította ki, amelyben egyedül Dibusz Dénes volt magyar. Míg Borbély Balázs kimondva kimondatlanul már a hétvégi debreceni sorsdöntő bajnokit tartotta szem előtt, ugyanis hat helyen változtatott azon a kezdőn, amellyel a múlt hétvégén csapata legyőzte a Ferencvárost.
A Fradi a Dibusz – Gómez, Raemaekers, Makreckis – Cadu, Julio Romao, Zachariassen, Levi, O’Dowda – Kovacevic, Joseph összeállításban lépett pályára, míg az ETO a Megyeri – Vladoiu, Csinger, Miangue – Stefulj, Tóth R., Bumba, Vitális, Schön – Piscsur, Bánáti kezdővel futott ki a Groupama Aréna játékterére.
A találkozó igazi rangadó hangulatban kezdődött, a ferencvárosi szurkolók óriási hangrobbanást csináltak, mellettük a győriek is megtöltötték a vendégszektort, ment is az üzengetés mindkét oldalon.
A második percben a Fradi-szurkolók a csapat legendás kettesét, Simon Tibort éltették, aki 2002. április 23-án hunyt el egy brutális támadás következtében.
A harmadik perc végén pedig újabb dörrenés jött a Groupama Arénában, ugyanis megszerezte a vezetést a Ferencváros. Egy szép támadás végén Lenny Joseph remek labdát tálalt a védők közül kilépő Franko Kovačevićnek, a horvát támadó pedig higgadtan a jobb alsóba helyezte a ziccerét (1-0).
A folytatásban az ETO feljebb merészkedett, próbálta megbecsülni a labdát, helyzetig azonban sokáig nem jutott el. A 14. percben aztán egy ápolás miatt meg kellett állítani a játékot. Egy ferencvárosi kontra végén Kovačević kapott egy átadást, de hosszú volt neki a labda, azonban a horvát támadó becsúszva így is megpróbálta az elérni, aminek az lett a vége, hogy mellbe rúgta Megyeri Balázs, a Győr kapusát. Az egyszeres magyar válogatott kapus szerencsére folytatni tudta a játékot, a Fradi támadója pedig sárga lapos figyelmeztetésben részesült.
Négy perccel később Olekszandr Piscsur, az ETO játékos is besárgult. A hórihorgas ukrán támadó belement egy teljesen esélytelen fejpárbajba, melynek a végén Toon Raemaekerst, a Fradi belga védőjét találta telibe. Némi ápolás után szerencsére Raemaekers is folytatni tudta a játékot. A találkozó kőkemény küzdelmet hozott, de akadtak szép pillanatok is. Ilyen volt a 20. percben a ferencvárosi Cadu villanása is. A brazil szélső jobbról befelé cselezett, majd 14 méterről visszahúzta a labdát a rövid alsó irányába, de nem találta el a kaput.
Hét perccel később újabb hazai helyzet maradt ki. Egy jobb oldali szögletre Raemaekers robbant be, aki megelőzte a kimozduló Megyeri, a csúsztatott fejese viszont pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot. Az első félidő második felében többet volt a labda a győrieknél, de a vendégek játékából hiányzott a kreativitás, ezzel szemben a hazaiak kontráiban folyamatosan ott volt a veszély.
A 40. percben aztán döbbent csent uralkodott el hazai oldalon, ugyanis a semmiből egyenlíteni tudott az ETO.
Egy bal oldali beadás után a hosszún érkező Piscsur fejelte vissza a labdát, a berobbanó Csinger Márk pedig az argentin Mariano Gómezt megelőzve három méterről gólt fejelt (1-1).
Az első félidő hosszabbításában újabb csavar jött a meccsbe, a Győr ugyanis a második helyzetéből megszerezte a második gólját. A brazil Julio Romao ügyetlenkedése után Claudiu Bumba elé került a labda, aki könnyű ziccert lőhetett, és végül a tehetetlen Dibusz Dénes mellett a kapu bal oldalába helyezett (1-2).
Ezzel viszont még nem volt vége az első félidőnek, ugyanis a hosszabbítás harmadik percében egyenlített a Fradi. Cadu húzogatott a bal oldalon, a hosszúra szánt beadására Megyeri Balázs borzalmas ütemben jött ki, a svéd Jonathan Levi pedig hét méterről az üres kapuba fejelt (2-2).
A szünetben Borbély Balázs kettőt cserélt. Csinger Márk helyére Miljan Krpić érkezett, Bánáti Kevin helyén pedig a gambiai Nfansu Njie folytatta a játékot.
A Fradi megint nem bírt az ETO-val
A második félidőt mindkét csapat nagy lendülettel kezdte, úgy tűnt, egyik fél sem akar túlórázni. Az első komoly helyzetre az 54. percig kellett várni, ekkor egy balról belőtt labdát Bumba csúsztatott meg hat méterről, de a román támadó fejese pár centivel elkerülte a bal kapufát.
Az 57. percben újabb hatalmas győri lehetőség maradt ki. Ezúttal a csereként beállt Njie húzott jobbról befelé, majd 18 méterről elengedett egy gyengécske lövést, ami azonban kipattant Dibusz Dénes melléről, az érkező Piscsur azonban nyolc méterről nem tudta a kapuba kotorni a labdát.
Egy óra elteltével mindkét edző cserélt. Robbie Keane pályára küldte Philippe Rommenst és Mohamed Abu Fanit, míg Borbély Balázs bevetette csapata legveszélyesebb támadóját, Nadhir Benboualit.
A 62. percben a Fradi veszélyeztetett.
Az imént beállt Abu Fani és Callum O'Dowda összjátéka után az ír szélső adta be a labdát, amint Kristoffer Zachariassen kapásból lőtt el, a norvég középpályás bombája azonban pár centivel elkerülte a kapu bal oldalát.
A folytatásban becsülettel gyűrték egymást a csapatok, de komoly helyzet sokáig egyik oldalon sem alakult ki. A 74. percben megnyerhette volna a meccset a Fradi. Abu Fani kapu elé benyesett labdáját Zachariassen fejelte vissza, az érkező Kovačević 11 méterről lőtt, de a horvát támadó az előtte álló Lenny Joseph-et találta telibe a labdával.
Négy perccel később újabb helyzete volt a Fradinak. Cadu jobbról betekert labdáját Kovačević csúsztatta meg, de a labdája elakadt egy kapu előtt álló győri védő combjában.
A 84. percben Borbély Balázsnak kényszerből kellett változtatnia. A szünetben beállt Nfansu Njie súlyosnak tűnő combsérülést szenvedett, a helyére így a 21 éves Bíró Barnabás érkezett a győri csapatba.
A hajrában a Fradi futballozott mezőnyfölényben, de mezőnyből nem tudott nagy helyzetet kialakítani. A 89. percben egy szögletet követően még a csereként beállt Szalai Gábornak volt egy fejese, de a Fradi védője nem találta el a kaput, majd a 94. percben még Joseph-nek volt egy veszélyes kapáslövése, de a francia támadó bombája is kapu mellé ment, így jöhetett a kétszer 15 perc hosszabbítás.
A ráadásul első nagy helyzete a ETO előtt adódott. Egy jobbról benyesett labdát Vitális Milán húzott kapura akrobatikus mozdulattal, Dibusz azonban elképesztően nagy bravúrral kiszedte azt a léc alól.
A folytatásban is a vendégek futballoztak veszélyesebben, a 103. percben be is találtak Daniel Štefulj révén, de Bognár Tamás játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. Ekkor azonban a győri tábor elképesztő hangzavart csinált, a fradisták pedig elkezdték harsogni az „ébresztő, ébresztő” rigmust.
A szünetben a ferencvárosiak ismét hangot adtak elégedetlenségüknek, a győriek pedig rákezdtek a „mindent bele, mindent bele” rigmusra.
A fordulás után hatalmas Fradi-helyzet maradt ki. A 107. percben a csereként Gruber Zsombor lépett ki, a magyar válogatott támadó ziccert lőhetett volna, de a hátrasprintelő Senna Miangue az utolsó pillanatba elkanalazta előle a labdát, ami így is kapura tartott, de Megyeri egy gyors reflexmozdulattal hárítani tudta. Két perccel később még ennél is nagyobb helyzet maradt ki. Ezúttal Lenny Joseph került ziccerbe, de a francia támadó tízméteres lövése jócskán elkerülte az ETO kapuját.
Ezt követően már aktívabban futballozott a Fradi, és a 115. percben meg is nyerhette volna a meccset, de Gruber ígéretes helyzetből a középen helyezkedő Megyeri kezébe lőtte a labdát 12 méterről, így a kétszer 15 perces hosszabbításban sem született döntés.
A Fradi kezdte a lövést a 11-es párbajban
- Elsőként Abu Fani érkezett, akinek a bal felsőbe szánt lövése a felső lécen csattant.
- Győri részről Vitális lőtt elsőként, de a bal alsóba szánt lövését Dibusz könnyedén fogta.
- Ezt követően a ferencvárosi Gruber érkezett, aki higgadtan a jobb alsóba lőtt (1-0).
- A vendégektől Krpić állt a labda mögé, és magabiztosan a jobb alsóba lőtt (1-1).
- A ferencvárosiaktól harmadiknak Raemaekers érkezett, aki nagy erővel a jobb alsóba lőtt (2-1).
- A győriektől Stefulj állt a labda mögé, és nagy erővel a bal felsőbe lőtt (2-2).
- A negyedik Fradi-lövő Joseph volt, akinek a jobb felsőbe szánt lövése méterekkel elkerülte a kaput.
- Győri részről ezt követően Benbouali jött, aki telibe lőtte a bal kapufát.
- Az ötödik ferencvárosi rúgó Corbu volt, aki magabiztosan lőtt a kapu bal oldalába (3-2).
- A győriektől a korábbi ferencvárosi Gavrić érkezett, akinek a panenkás tizenegyese a felső lécen csattant, ezzel a Ferencváros 3-2-re megnyerte a tizenegyespárbajt és sorozatban harmadszor jutott be a Magyar Kupa döntőjébe.
MOL Magyar Kupa, elődöntő.
Ferencvárosi TC-ETO Győr FC 2-2 (2-2, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel: 3-2
Budapest, Groupama Aréna, 12 122 néző
Játékvezető: Bognár Tamás
Ferencváros: Dibusz - Gómez, Raemaekers, Makreckis - Cadu (Nagy B., 94.), Julio Romao (Abu Fani, 58.), Zachariassen (Corbu, 106.), Levi (Rommens, 58)., O’Dowda (Szalai, G., 88.) - Kovačević (Gruber, 91.), Joseph.
Győr: Megyeri - Vladoiu (Huszár, 97.), Csinger (Krpić, 46.), Miangue - Stefulj, Tóth R., Bumba (Gavrić, 77.), Vitális, Schön - Piscsur (Benbouali, 60.), Bánáti (Njie, 46., Bíró, 84.).
gólszerzők: Kovačević (3.), Levi (45+3.), ill. Csinger (40.), Bumba (45+1.)
sárga lap: Kovačević (14.), O’Dowda (28.), Raemaekers (53.) ill. Piscsur (18.), Vladoiu (50.), Tóth R. (119.)
