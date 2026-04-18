Komoly kihívóra talált a Győr személyében a Fradi, amely idénybeli harmadik mérkőzésére készül a bajnoki kihívó ellen a labdarúgó NB I 30. fordulójában. Három körrel a vége előtt sok minden eldőlhet az ETO Parkban, de nemcsak a bajnoki cím, hanem rengeteg pénz is a tét.

Legutóbb a Győr örülhetett a Fradi ellen

Hatalmas tét lesz az ETO-Fradi rangadón

A Bors cikke szerint a labdarúgó Fizz Liga bajnoka nagyjából 200 millió forintnyi összeget kap a Magyar Labdarúgó Szövetségtől (MLSZ), de ennél többet jelent az a rajtpénz, amelyet az európai porondon kaphatnak a csapatok.

„Egy decemberi kimutatás szerint a Bajnokok Ligájában, s annak selejtezőiben szereplő csapatok az összes bevétel 73 százalékát kapják meg az európai szövetségtől (UEFA). Az Európa-ligában a pénzek 18, a Konferencialigában a 9 százalékát osztják szét. Ekkora a különbség a különböző európai sorozatok között” − olvasható az említett lapnál.

Amennyiben a soron következő négy fordulóból a Ferencváros jön ki jobban, úgy Robbie Keane együttese a koefficiens pontok alapján legrosszabb esetben is a BL-selejtezők harmadik körébe csatlakozna be, míg az ETO-nak minden bizonnyal nem járna pihenő. Mint ismert, Magyarországon a második helyezett akkor selejtezhet az Európa-ligában, ha megnyeri a Magyar Kupát, erre pedig mindkét együttesnek van még esélye, hiszen az elődöntőben éppen egymás ellen lépnek pályára.

A Fradi automatikus BL-főtáblára jutásával viszont aligha kell számolni, mivel a vonatkozó listán a Sahtar magabiztos előnyt dédelget, ráadásul egyetlen párharc választja el a Konferencialiga döntőjétől.