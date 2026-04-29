Május 1-jén érkezik a Goals x Games nevezetű eseményt, amelyet a labdarúgó NB I-ben szereplő Fradi a Telekommal karöltve rendez a Groupama Arénában. A formabontó ötletet két magyar tartalomgyártó és a Freestyle FC tagjai is támogatják, ráadásként pedig Botka Endre is megjelenik, mint játékvezető.

A Fradi és a Telekom közös eseményt rendez

Fotó: Róka László / Róka László

Különleges eseménnyel készül a Fradi

A Ferencváros labdarúgócsapata a hivatalos oldalán számolt be arról, hogy május 1-jén, pénteken egy egész napos rendezvényre kell számítani a Groupama Arénában, ahova egy ingyenes regisztrációval bárki beléphet. Az apropó a Goals x Games nevű rendezvény, amely során a résztvevők nemcsak a pályán, hanem a virtuális térben is összecsaphatnak egymással. Fontos kiemelni, hogy aki nem versenyzőként érkezik, az sem fog unatkozni, hiszen egész napos élményprogramra kell számítani.

A bajnokságra három korosztályban (U14, U17 és U25) lehet nevezni, de az idősebbeknél még összetettebb a kihívás: „az U17-es, tehát a 15-17 évesek és U25-ös, a 18-25 évesek mezőnyében 8-8 csapat vesz részt, akiknek nemcsak a gyepen, hanem konzolon is bizonyítaniuk kell. A csapatok körmérkőzéses rendszerben mérkőznek meg egymással, és az eredmények a kispályás labdarúgás, valamint az EA FC 26 mérkőzések összesített teljesítménye alapján alakulnak ki. Emellett a játékosok rotációban vesznek részt az e-sport mérkőzéseken, így minden csapattagnak több szerepkörben is helyt kell állnia a torna során.”

Ráadásként pedig az ifjúsági és a felnőtt kategória győztesei a nap végén pályára léphetnek egy olyan gálamérkőzésen, ahol az ellenfél csapatában ott lesz két ismert tartalomgyártó, Nessaj és Cristijan, valamint a Freestyle FC tagjai is.

Hogy a Fradi se maradjon ki, a találkozó játékvezetője a 30-szoros magyar válogatott Botka Endre lesz.

A Goals x Games programja:

09:00: Kapunyitás

10:00-11:20: U14-es bajnokság

11:20-tól: U17-es és U25-ös bajnokság kezdete

12:50-13:20: Ebédszünet

13:20-14:50: U17-es és U25-ös bajnokság folytatása

15:30-18:00: Influenszer Gálamérkőzés

19:00: Zárás