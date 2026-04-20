A labdarúgó NB I 30. fordulójának csúcsrangadója hihetetlen végjátékot hozott, amelyet végül a hazai pályán szereplő Győr húzott be a Fradi ellen. A győztes gólt a győri csodacsere, Bánáti Kevin hozta össze, aki egy szögletet követően volt eredményes a 82. percben.

Szabálytalan gólt adtak meg a Fradi ellen?

A győri szögletnél Dibusz Dénesnek kellett védenie, ám a magyar válogatott kapus Bánáti Kevin elé ütötte a labdát, a csereként beállt futballista pedig nem is hibázta el a lehetőséget. Hosszú perceken keresztül vizsgálta a videóbíró a találatot, főként Nfansu Njie helyezkedése jelentette a problémát, de végül érvényesnek ítélték meg a találatot, az ETO pedig behúzta a rangadót.

A Fradi szurkolói között nagy felháborodást keltett a játékvezető döntése, sőt Robbie Keane is kritizálta a történteket, hétfőn pedig a Ferencváros is külön bejegyzést szentelt az esetnek.

Szerintetek szabályos gól volt?”

− tette fel a kérdést a zöld-fehér csapat a hivatalos Facebook-oldalán.

Ami biztos, a Győri ETO jelenleg hárompontos előnyt dédelget a Fradi ellen, mindkét vezetőedző tisztában van vele, hogy nincs hibázási lehetőség az utolsó három fordulóban. A két együttes egyébként napokon belül ismét összecsap egymással, hiszen Magyar Kupa-elődöntőt rendeznek a Groupama Arénában, míg a másik ágon a Honvéd fogadja a ZTE-t.