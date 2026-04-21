A vendégek abban egyetértettek, hogy a Győr megérdemelt győzelmet aratott, hiszen a hazaiak előtt adódtak a nagyobb lehetőségek, ugyanakkor mindkét kapus, Dibusz Dénes és Samuel Petras is komoly védéseket mutatott be. A Fradi játékosai sokáig bíztak benne, hogy a játékvezető visszavonja majd a győriek, később győzelmet érő találatát, de nem lett így, sőt, még az MLSZ is közleményt adott ki a gólról.

Óriási harc volt a pályán a Fradi és a Győr között

Véget ért a versenyfutás, bukik a Fradi?

A Fradi zsinórban hét bajnoki cím után bukhatja el az NB I elsőségét, de könnyen az FTC csapdájába sétálhat az ETO. A két csapat a Groupama Arénában találkozik szerdán a Magyar Kupa elődöntőjében, és most az a nagy kérdés, hogy az ETO „elengedi-e” a kupát vagy a duplázás reményében a legjobb csapatát küldi majd pályára szerdán.

Ebben az esetben fenyegethet az a veszély, hogy egy fáradtabb csapat utazik majd Debrecenbe a hétvégi bajnokin. A Győrnek egyébként papíron három könnyebb bajnokija lesz, mint a Fradinak, amely sorrendben a Paks, az Újpest és a ZTE ellen szerepel majd még, tehát igazán jó formában szereplő csapatok ellen.

