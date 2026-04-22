A hétvégéhez képest a legnagyobb különbség az, hogy a kupában nem érvényes az MLSZ által az idei szezonra bevezetett úgynevezett „magyarszabály”, amely a bajnokságban jelentősen befolyásolja a csapatok összeállítását. Ez pedig komoly lehetőséget ad Robbie Keane és a Fradi számára.

Robbie Keane kezét ezúttal semmilyen szabály nem köti majd a Fradi-ETO meccsen

„Azt küldhetem pályára, akit csak szeretnék” – mondta a Fradi edzője

A Ferencváros ír vezetőedzője már a bajnoki vereség után utalt erre a különbségre. „A különbség az lesz, hogy szerdán azt küldhetem pályára, akit csak szeretnék” – fogalmazott Keane. Ez a mondat sokat elárul arról, mire számíthatunk. A bajnokságban a szabályozás miatt több kulcsjátékos csak korlátozottan kap lehetőséget, a kupában viszont nem kell sakkoznia az edzőnek. Ennek fényében könnyen elképzelhető, hogy a Ferencváros kezdőcsapatában több helyen is változtatások jönnek, és olyan játékosok is pályára lépnek, akik a bajnokin nem vagy csak kevesebbet játszottak.

A kupában bizonyítani kell

A tét sem kicsi: a Fradi 2022 óta nem nyerte meg a Magyar Kupát, így a sorozat kiemelt fontosságú a klub számára.

„A kupában immáron az elődöntők következnek, ami remek. Bízunk benne, hogy ismét sikerül döntőbe jutnunk, ahogyan tavaly is tettük. Az FTC 2022-ben emelhette utoljára a magasba ezt a trófeát, éppen ezért nagyon fontos lenne sikerrel venni az ETO elleni elődöntőt. Egy ilyen klubnak, mint a Fradi, amikor csak lehet, növelnie kell a címeinek a számát” – mondta Keane.

Az ír szakember azt is hangsúlyozta, hogy a keret mélysége most végre valódi előnyt jelenthet. „Sok játékosom nem tud eleget a pályán lenni a magyar szabály miatt, pedig egytől egyig kiváló labdarúgók, remekül teljesítettek az európai porondon. Most elképzelhető, hogy többen pályára léphetnek majd.” Mindez azt vetíti előre, hogy a Ferencváros akár egy „európai kupaszintű” összeállítással is pályára léphet.

Győri dilemma: kupa vagy bajnokság?

A másik oldalon viszont legalább ennyire érdekes kérdés, hogy az ETO milyen összeállítást választ. A Győr jelenleg kedvező helyzetben van a bajnokságban, és reális esélye nyílt a történelmi aranyérem megszerzésére. Ebben a helyzetben komoly döntés előtt áll a szakmai stáb: minden erőt a kupára összpontosítanak, vagy inkább a hétvégi, Debrecen elleni bajnoki mérkőzésre tartalékolnak?