Május közepén befejeződnek a csaták az NB I-ben. Rendkívül izgalmas egy hónap előtt állunk, tekintettel arra, hogy a Fradi és a Győr fej fej mellett haladnak a bajnoki cím felé vezető úton, és ha a regnáló bajnok behúzza a Puskás Akadémia ellen korábban elhalasztott meccsét, akkor ismét az a helyzet állhat elő, hogy ugyanannyi mérkőzés mellett ugyanannyi pontja lesz, mint a kihívó Győrnek. Ebben az esetben egyébként az FTC örülhetne, mivel eggyel több győzelemmel állna a Győr előtt, igaz, ugyanannyi ponttal. Ha így alakulnának a dolgok, akkor ismét láthatnánk egy vérbeli aranycsatát, majdnem olyat, mint 2017 májusában, amikor a Marco Rossi vezette Budapest Honvéd az utolsó fordulóban hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Videotont, és ezzel megnyerte a bajnokságot (a záró kör előtt mindkét csapatnak 62-62 pontja volt). Mondjuk idén nem az utolsó játéknapon lesz a Győr-FTC mérkőzés, hanem a 30. fordulóban, de jó eséllyel egy esetleges győzelem valamelyik oldalról már eldönthetné a bajnoki cím sorsát.
A Fradi vagy a Győr sorsolása nehezebb?
Pénteken mindkét, bajnoki címre hajtó csapat pályára lép: előbb a Győr a Puskás Akadémia otthonában, majd a Fradi a DVTK-t fogadja. Április 11-én, szombaton ünnepeljük a magyar költészet napját, József Attila születésének napján. Teljesen jogos a kérdés, hogy rendben, de hogy jön ez most ide? Hát úgy, hogy szóba került már a 30. fordulóból az aranyrangadó, de most nézzük meg sorban mindkét csapat menetrendjét május közepéig, hiszen a költőtől idézve: „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.”
Kezdjük a magyar rekordbajnokkal. A Fradi már tavaly történelmet írt a sorozatban elért hetedik bajnoki címével, összességében is toronymagasan vezeti az örökrangsort a 36 elsőségével. Robbie Keane együttese hazai pályán fogadja a kiesés elől menekülő Diósgyőrt, a szezonban eddig egy döntetlen és egy zöld-fehér siker volt a mérleg, bár érdekes, hogy az a döntetlen pont a Groupama Arénában született. A vendégek kispadján a fradisták egy régi ismerőst, az Újpestet korábban két Magyar Kupa-sikerig és egy bajnoki bronzig vezető Nebojsa Vignjevicset köszönthetik, igaz, ezúttal nem a derbi keretein belül. A szerb tréner nagyon úgy fest, hogy egy süllyedő hajót vett át Miskolcon, a Diósgyőr az utolsó öt bajnokiján csak két pontot gyűjtött, ráadásul sorozatban már három vereségnél járnak.
A DVTK után jön majd a Puskás Akadémia elleni pótlás április közepén, szintén hazai pályán. A sorminta itt nem a Fradinak kedvez, az eddigi két bajnoki meccsükön mindig a vendégcsapat győzött 2-1-re, most ez a zöld-fehéreknek nem férne bele. A 30. fordulóban a győri rangadó lesz a főszerepben, nem kell ehhez még több kommentárt fűzni, aki itt nyer, jó eséllyel, ha a többi meccsén nem botlik, a szezon végén a magasba emelheti a trófeát és ami még fontosabb, indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőiben. Ezután jönnek a paksiak Budapestre, akiknek szintén rendkívül fontos minden egyes pont, mert nagy a tülekedés a dobogó harmadik foka körül, öt fordulóval a bajnokság vége előtt mindössze egy pont választja el egymástól a 3-5. helyeken álló ZTE-DVSC-Paks triót. Ez követően sem lesz könnyebb dolga a zöld-fehéreknek, mert jön a 32. fordulóban a szezon utolsó derbije, méghozzá Újpesten. Persze a két együttes formáját elnézve talán ez lesz a legkönnyebb meccse a Fradinak, plusz a lila-fehérek 2015 decembere óta nem tudták legyőzni a bajnokságban a Ferencvárost, de azért egy derbin tényleg bármi megtörténhet (legutóbb a hazaiak pontot raboltak a Fraditól).
Végül a Fizz Ligát otthon zárják majd a ferencvárosiak, a szezon egyik, ha nem a legnagyobb meglepetéscsapatával, a kiesés rémét rég maguk mögött hagyott zalaegerszegiekkel, akik már a nemzetközi kupaindulást érő harmadik helyért harcolnak. Nem akármilyen csatára van kilátás az amúgy egymással jó viszonyt ápoló csapatok és szurkolótáborok között. Arról nem is beszélve, hogy a ZTE az eddigi két bajnokin hat pontot gyűjtött a Fradi ellen, így lenne miért visszavágnia Robbie Keane csapatának.
A Győr elsőként a Puskás Akadémiához látogat, idén így néz ki a sorminta, 2-0, 2-0, mindegy, hogy otthon, vagy idegenben, a győriek simán elintézték a felcsútiakat. Ezt követően jön a Fradi otthon, majd egy hosszú túra jön (körülbelül 350 km) Debrecenbe, a bajnoki bronzért harcoló Lokihoz. Eddig két döntetlen a két csapat egymás elleni mérlege idén, ez az eredmény most biztosan nem lenne jó egyik félnek sem a céljai elérésének érdekében. A cívisvárosiak után jönnek az acélvárosiak, a kiesés elől menekülő DVTK utazik Győrbe, majd Kisvárdán zárja a csapat a bajnokságot, ahol egyébként legutóbb kikaptak egy gólgazdag találkozón 3-2-re.
A Kazincbarcika fél lábbal az NB II-ben, na de ki tart még vele?
Lehet, azt a fél lábat nyugodt szívvel átírhatnánk két lábra, mert a csapat az elmúlt 28 bajnoki fordulóban mindössze 17 pontot gyűjtött, öt győzelem és két döntetlen mellett 21 vereség a mérlege a Fizz Ligában. A 10., még éppen nem kieső helyen álló MTK-nak 12 ponttal több van, mint a kazincbarcikaiaknak, így valóságos csoda lenne, ha nem ők lennének az egyik kieső az NB I-ből. A 11. helyen áll a korábban már emlegetett DVTK, amely továbbra is csak keresi önmagát és a formáját, de erre már nem lesz sok ideje, bár a 10. MTK csak négy pont távolságra van tőlük és a kék-fehérek sem a legjobb napjaikat futják. Reálisan nézve a 25 pontos DVTK-nak, a 29 pontos MTK-nak és talán még a 32 ponttal álló Nyíregyházának lehet esélye arra, hogy jövőre majd csatlakozzon az NB II-ben a Kazincbarcikához.
Ha az előbbi csapatok utolsó öt meccses sorsolását megnézzük, a DVTK helyzete elég kétségbeejtő, találkoznak a bajnoki aspiráns Fradival és Győrrel és a dobogóért harcoló DVSC-vel és Pakssal is (mellette még a Kisvárdával). Az MTK sorsolása jóval könnyebbnek ígérkezik, hiszen a közvetlen riválisok ellen fontos pontokat gyűjthet (Kazincbarcika és Nyíregyháza), mellettük pedig még a ZTE, Kisvárda és a PAFC vár a fővárosiakra. A Nyíregyháza jelenleg hét pontra van a kiesőzónától, sorrendben:
- előbb a Paksot fogadják otthon,
- majd Újpestre utaznak,
- aztán jöhet otthon a ZTE,
- míg az utolsó két fordulóban előbb az MTK ellen lépnek pályára idegenben, majd otthon zárják a bajnokságot a Kazincbarcika ellen.
Mindhárom csapat sorsolását figyelembe véve az eddig megszerzett pontokkal együtt jó eséllyel a DVTK csatlakozik majd a Kazincbarcikához az NB II-ben a következő kiírásban.
A végén csattan az ostor jeligére megosztjuk olvasóinkkal a mesterséges intelligencia véleményét arról, ki nyeri az NB I-et és melyik csapatok esnek majd ki. Dobpergés, a Fradi lesz a bajnok újra, és a Kazincbarcika mellett nem a DVTK, hanem a Nyíregyháza esik ki. Azért készpénznek senki se vegye az MI jóslatát, de érdekes lesz látni, mi jön be majd belőle.