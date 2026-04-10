Május közepén befejeződnek a csaták az NB I-ben. Rendkívül izgalmas egy hónap előtt állunk, tekintettel arra, hogy a Fradi és a Győr fej fej mellett haladnak a bajnoki cím felé vezető úton, és ha a regnáló bajnok behúzza a Puskás Akadémia ellen korábban elhalasztott meccsét, akkor ismét az a helyzet állhat elő, hogy ugyanannyi mérkőzés mellett ugyanannyi pontja lesz, mint a kihívó Győrnek. Ebben az esetben egyébként az FTC örülhetne, mivel eggyel több győzelemmel állna a Győr előtt, igaz, ugyanannyi ponttal. Ha így alakulnának a dolgok, akkor ismét láthatnánk egy vérbeli aranycsatát, majdnem olyat, mint 2017 májusában, amikor a Marco Rossi vezette Budapest Honvéd az utolsó fordulóban hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Videotont, és ezzel megnyerte a bajnokságot (a záró kör előtt mindkét csapatnak 62-62 pontja volt). Mondjuk idén nem az utolsó játéknapon lesz a Győr-FTC mérkőzés, hanem a 30. fordulóban, de jó eséllyel egy esetleges győzelem valamelyik oldalról már eldönthetné a bajnoki cím sorsát.

A Fradi áprilisban visszavághat az év eleji vereségért a Győr ellen

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi vagy a Győr sorsolása nehezebb?

Pénteken mindkét, bajnoki címre hajtó csapat pályára lép: előbb a Győr a Puskás Akadémia otthonában, majd a Fradi a DVTK-t fogadja. Április 11-én, szombaton ünnepeljük a magyar költészet napját, József Attila születésének napján. Teljesen jogos a kérdés, hogy rendben, de hogy jön ez most ide? Hát úgy, hogy szóba került már a 30. fordulóból az aranyrangadó, de most nézzük meg sorban mindkét csapat menetrendjét május közepéig, hiszen a költőtől idézve: „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.”

Kezdjük a magyar rekordbajnokkal. A Fradi már tavaly történelmet írt a sorozatban elért hetedik bajnoki címével, összességében is toronymagasan vezeti az örökrangsort a 36 elsőségével. Robbie Keane együttese hazai pályán fogadja a kiesés elől menekülő Diósgyőrt, a szezonban eddig egy döntetlen és egy zöld-fehér siker volt a mérleg, bár érdekes, hogy az a döntetlen pont a Groupama Arénában született. A vendégek kispadján a fradisták egy régi ismerőst, az Újpestet korábban két Magyar Kupa-sikerig és egy bajnoki bronzig vezető Nebojsa Vignjevicset köszönthetik, igaz, ezúttal nem a derbi keretein belül. A szerb tréner nagyon úgy fest, hogy egy süllyedő hajót vett át Miskolcon, a Diósgyőr az utolsó öt bajnokiján csak két pontot gyűjtött, ráadásul sorozatban már három vereségnél járnak.