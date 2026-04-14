A Fradi kedden még pótol egy meccset a Puskás Akadémia ellen, és ha nyer, akkor bajnoki döntőnek beillő meccs következik a Győr otthonában vasárnap este, hiszen ugyanannyi ponttal érkezhet a két csapat, és ezt követően már csak három forduló lesz hátra. Az NB I-ben a több győzelem rangsorol, ebben is azonosan állna a két csapat győri siker esetén, így később az ETO debreceni vendégjátéka vagy a Fradi Újpest elleni derbije is dönthet majd.

Megint behúzza a Fradi a bajnoki címet?

Nyilas Elek, aki korábban a Fradi és a Győr játékosa is volt, elmondta, „a Ferencváros győzelmi kényszerben van, de mindig abban volt, csak ez számít a klubnál, és ez beleivódott a szurkolókba, a csapatba, a játékosokba, ez a tapasztalat pedig sokat segíthet, míg a Győr az elmúlt években nem játszott nyomás alatt.”

A korábbi Üllői úti kedvenc szerint egyik csapat sem a szezonban mutatott legjobb formájában várja a rangadót, de a mérleg nyelve szerinte a Fradi felé billen.

Nagy kérdés még az is, hogy a Fradi, ha minden kötél szakad, felrúgja-e a magyar szabályt, hiszen milliárdok is múlhatnak azon, hogy a Ferencváros bajnok lesz-e és újra megpróbálhat feljutni a Bajnokok Ligája főtáblájára vagy marad a Konferencia-liga, esetleg az Európa-liga selejtezője.

