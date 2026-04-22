Itt is beszámoltunk már arról, hogy néhány nappal a bajnoki rangadó után ismét egymásnak feszül a Ferencváros és az ETO FC Győr, ezúttal azonban egészen más körülmények között. Szerdán 20 órától a Magyar Kupa elődöntőjében találkozik a két csapat az Üllői úton. A Fradi ezúttal megkötések nélkül küldheti pályára a csapatát, így ez a mérkőzés akár teljesen más képet mutathat, mint a hétvégi összecsapás. Az is nagy kérdés, mit lép majd az ETO a bajnoki előnye tudatában.

Robbie Keane a Fradi kezdőjét most szabadon állíthatta össze

Fotó: Mirkó István

A bajnoki összecsapáson Győrben 1-0-ra kikapott a magyar bajnok, ezzel pedig az utolsó három fordulónak három pontos hátránnyal fut neki a Fradi, de szerda este a tét a MOL Magyar Kupa döntőjéről szól majd, nem a Fizz Ligáról. Lássuk, Robbie Keane kikkel fut neki az elődöntőnek, mennyire forgatta fel az úgynevezett magyar-szabály nélkül a kezdőjét:

Dibusz-Gomez-Levi-Zachariassen-Kovacevic-Cadu-Makreckis-Raemaekers-O'Dowda-Júlio Romao-Joseph