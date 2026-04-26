Borbély Balázs együttese a Fradi elleni hazai 1-0-s sikernek köszönhetően átvette át a vezetést a tabellán, és három fordulóval a szezon vége előtt hárompontos előnyre tett szert.

Szerdán a győriek a Groupama Arénában újra megmérkőztek legfőbb riválisukkal a Magyar Kupa elődöntőjében, melyet 2-2-es döntetlen után elveszítették tizenegyespárbajban, így nem jutottak a fináléba.

Vasárnap délután a címvédő Ferencváros 2-0-ra legyőzte a Paks csapatát a Groupama Arénában, ezzel Robbie Keane együttese pontszámban beérte az ETO FC Győrt, amely így eredménykényszerben lépett pályára a dobogó harmadik fokán álló Debrecen otthonában.

A párharc meglehetősen kiegyenlített, mivel az eddigi 86 összecsapáson az egyaránt 29 döntetlen és DVSC-siker mellett az ETO 28-szor nyert, a gólkülönbség pedig 123-121 a hajdúságiak javára. Az idény korábbi szakaszában a Loki és az ETO mindkét találkozója döntetlenre végződött.

A mérkőzés elején jól kezdett a Loki, a találkozót viszont szinte azonnal meg kellett szakítani a kezdés után, ugyanis a debreceni szurkolók pirotechnikai bemutatója miatt finoman fogalmazva is korlátozottak voltak a látási viszonyok. Ezt követően a Debrecen irányította a játékot, Sergio Navarro együttese óriási lendülettel futballozott, a Győrön meg mintha érződött volna a szerdai 120 perces kupacsata.

Szűk húsz perc után ez ETO átvette a játék irányítását, és akár a vezetést is megszerezhette volna. Egy jobbról belőtt labda a hosszún érkező Claudiu Bumbát találta meg, aki egy átvétel után 11 méterről kapura bombázott, a lövésbe azonban Kusnyir Erik bele tudott vetődni, ezzel hatalmasat mentve.

A folytatásban a Debrecen több távoli lövéssel is kísérletezett, de komoly védést nem kellett bemutatnia a győri Samuel Petrášnak. Az első félidő nem hozott magas színvonalú játékot, úgy tűnt, a felek gólnélküli döntetlennel mehetnek a szünetre, azonban a 39. percben érkezett a magyar válogatott Vitális Milán, aki csodálatos góllal szerzett vezetést az ETO-nak. Schön Szabolcs jobbról betett labdáját Vitális remekül vette le a kapunak háttal, lefordult Lang Ádámról, majd hét méterről óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba (0-1).