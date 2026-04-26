A labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában a listavezető ETO FC Győr 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen otthonában. Borbély Balázs együttese ezzel két fordulóval a vége előtt egypontos előnyt harcolt ki a címvédő Fradival szemben, és nagy lépést tett afelé, hogy sorozatban hét megnyert bajnoki cím után letaszítsa a trónról a fővárosi csapatot.

Borbély Balázs együttese a Fradi elleni hazai 1-0-s sikernek köszönhetően átvette át a vezetést a tabellán, és három fordulóval a szezon vége előtt hárompontos előnyre tett szert. 

Fradi-Győr Magyar Kupa elődöntő, Fradi-GyőrMagyarKupa, Foci, labdarúgás, 2026.04.22.
Az ETO szerdán 120 percet játszott a Fradi otthonában
Szerdán a győriek a Groupama Arénában újra megmérkőztek legfőbb riválisukkal a Magyar Kupa elődöntőjében, melyet 2-2-es döntetlen után elveszítették tizenegyespárbajban, így nem jutottak a fináléba.

Az ETO megtartotta minimális előnyét a Fradi előtt

Vasárnap délután a címvédő Ferencváros 2-0-ra legyőzte a Paks csapatát a Groupama Arénában, ezzel Robbie Keane együttese pontszámban beérte az ETO FC Győrt, amely így eredménykényszerben lépett pályára a dobogó harmadik fokán álló Debrecen otthonában. 

A párharc meglehetősen kiegyenlített, mivel az eddigi 86 összecsapáson az egyaránt 29 döntetlen és DVSC-siker mellett az ETO 28-szor nyert, a gólkülönbség pedig 123-121 a hajdúságiak javára. Az idény korábbi szakaszában a Loki és az ETO mindkét találkozója döntetlenre végződött.

A mérkőzés elején jól kezdett a Loki, a találkozót viszont szinte azonnal meg kellett szakítani a kezdés után, ugyanis a debreceni szurkolók pirotechnikai bemutatója miatt finoman fogalmazva is korlátozottak voltak a látási viszonyok. Ezt követően a Debrecen irányította a játékot, Sergio Navarro együttese óriási lendülettel futballozott, a Győrön meg mintha érződött volna a szerdai 120 perces kupacsata. 

Debrecen, 2026. április 26. Adrian Guerrero, a Debrecen (j) és Ahmed Nadhir Benbouali, az ETO játékosa a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában játszott Debreceni VSC - ETO FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 26-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Az első félidő nem hozott magas színvonalú játékot a Debrecen-Győr rangadón
Szűk húsz perc után ez ETO átvette a játék irányítását, és akár a vezetést is megszerezhette volna. Egy jobbról belőtt labda a hosszún érkező Claudiu Bumbát találta meg, aki egy átvétel után 11 méterről kapura bombázott, a lövésbe azonban Kusnyir Erik bele tudott vetődni, ezzel hatalmasat mentve. 

A folytatásban a Debrecen több távoli lövéssel is kísérletezett, de komoly védést nem kellett bemutatnia a győri Samuel Petrášnak. Az első félidő nem hozott magas színvonalú játékot, úgy tűnt, a felek gólnélküli döntetlennel mehetnek a szünetre, azonban a 39. percben érkezett a magyar válogatott Vitális Milán, aki csodálatos góllal szerzett vezetést az ETO-nak. Schön Szabolcs jobbról betett labdáját Vitális remekül vette le a kapunak háttal, lefordult Lang Ádámról, majd hét méterről óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba (0-1). 

A második félidőt lendületesen kezdte a Győr, érezhető volt, hogy Borbély Balázs együttese szeretné megnyerni a meccset, még úgyis, hogy a döntetlennel is az ETO saját kezében maradt volna a sorsa.

 Az 59. percben a semmiből kis híján egyenlített a Loki. 

Egy szögletvariáció után Kocsis Dominik nyeste át a labdát a hosszú oldalra, ahol Josua Mejias Garcia érkezett, azonban a venezuelai játékos öt méterről kapu mellé fejelt. 

Hat perccel később egy szabadrúgás után Adrian Guerrero fejelhetett hat méterről kapura, de Petráš bravúrral kipiszkálta a léc alá tartó labdát. 

A 66. percben eldönthette volna a meccset az ETO. 

Daniel Štefulj bal oldali beadása tökéletesen érkezett Nadhir Benbouali fejére, az algériai támadó hatméteres kísérletét viszont Demjén Patrik óriási bravúrral kiszedte a kapu bal oldalából. 

Debrecen, 2026. április 26. Cibla Flórián, a Debrecen (b) és Csinger Márk, az ETO játékosa a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában játszott Debreceni VSC - ETO FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 26-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A 21 éves Cibla Flórián rendkívül fontos gólt szerzett 
A 73. percben kiegyenlített a Loki. Kusnyir jobb oldali beadására Cibla Flórián érkezett a hosszú oldalon, és hat méterről védhetetlen gólt fejelt a bal felső sarokba (1-1). 

Hat perccel később megfordíthatta volna a meccset a Loki. Egy kapu elő beívelt szabadrúgásra Kusnyir robbant be, de a hatméteres fejese pár centivel elment a jobb felső sarok fölött. 

A hajrában már a Debrecen diktálta a tempót, az ETO-n érződött, hogy fizikailag megviselte a csapatot a Fradi elleni hosszabbításos kupaelődöntő. 

A hajrában aztán már egyik csapat sem kockáztatott, a Debrecen ugyanis növelni tudta előnyét a bronzéremért folytatott harcban a ZTE és a Paks előtt, az ETO pedig az egy ponttal maga mögött tartotta a Fradit, így két fordulóval a vége előtt a győri csapat maradt a tabella élén és egy ponttal előzi meg a címvédőt. 

Fizz Liga, 31. forduló:
Debreceni VSC-ETO FC 1-1 (0-1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6554 néző, v.: Karakó
Debreceni VSC: Demjén - Kusnyír, Mejias, Lang, Guerrero (Tercza, 89.) - Kocsis D. (Komáromi, 72.), Gordic (Camarasa, 89.), Szűcs T., Cibla (Patai, 89.) - Dzsudzsák (Manzanara, 72.), Szuhodovszki
ETO FC: Petras - Bíró, Csinger, Krpic, Stefulj - Tóth R. (Miangue, 83.), Vitális - Schön (Vladoiu, 63.), Gavric, Bumba (Bánáti, 83.) - Benbuali (Piscsur, 89.)
gólszerzők: Cibla (73.), illetve Vitális (39.)
sárga lap: Mejias (44.), Gordic (82.), Guerrero (88.), illetve Gavric (35.), Vladoiu (78.)

  • kapcsolódó cikkek:
A Fradi és a Győri ETO versenyfutása a magyar futball reklámja
Csank János szerint nem a Fradi játssza a legjobb focit Magyarországon
Két szóval üzent Kubatov Gábor a Fradi MK-drámája után
A Fradi és az ETO drámai meccset játszott a Magyar Kupa elődöntőjében
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!