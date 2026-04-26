A Ferencváros-Paks mérkőzés elején a Fradi dominált a mezőnyben, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a Paks kapuja előtt.

Mariano Gómez kezezése után megúszott egy 11-es a Fradi

Nem mellesleg Bognár György csapata a 19. percben akár előnybe is kerülhetett volna a Groupama Arénában.

A Fradi megúszott egy jogos 11-est?

Egy jobb oldali beadás után Mariano Gómez, a Fradi argentin védője az alkarjával szelídítette meg a labdát, majd zavarában kivágta azt a tizenhatoson belülről.

Az eset után a paksi játékosok 11-est reklamáltak, de Bogár Gergő játékvezető sípja néma maradt, majd rövid ellenőrzést követően a VAR-szobában is úgy döntöttek, nem történt szabálytalanság.