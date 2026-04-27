A Fradi-Paks mérkőzés egyik kulcsfigurája Lenny Joseph volt, aki két góljával döntő szerepet vállalt a sikerben. Az FTC a 43. percben, egy szöglet utáni kavarodás végén szerzett vezetést a francia támadó révén, aki a 66. percben egy pontos befejezéssel növelte az előnyt. A Paks szervezetten védekezett és próbálkozott, de a hazaiak összességében több helyzetet dolgoztak ki, és megérdemelten tartották otthon a három pontot.
„Nem is lehet más célunk” – még bizakodik a címvédésben a Fradi
A lefújás után Toon Raemaekers az Origo Sportnak elégedetten, de visszafogottan értékelt. „Boldogok vagyunk, hogy megszereztük a három pontot, jelenleg ez a legfontosabb. A második félidőben elkezdtünk ténylegesen futballozni, és rögtön látszott is, hogy mennyi területünk nyílik” – mondta a belga védő.
A duplázó Joseph neve hallatán elmosolyodott: „Szerintem még többet is lőhetett volna. Rengeteg energiát fektet a játékba, nagyon gyors. Ha a kapu előtt egy kicsit higgadtabb marad, még több gólt szerezhet, mert egyébként kiváló játékos.”
Ezek után megkérdeztük arról, hogyan fogadná a hírt, ha az FTC nem nyerné meg a bajnokságot:
Mindenki azt várta tőlünk a szezon előtt, hogy behúzzuk a bajnokságot, így természetesen óriási csalódás lenne, ha nem nyernénk meg.
De nagyon bízik a címvédésben: „Nekünk egyszerűen tennünk kell a dolgunkat, a többi szempontból pedig figyelnünk kell, mit lép a Győr. Először a saját meccseinket kell megnyernünk, most ez az elsődleges feladatunk. Mindkét csapat számára nehéz lesz a véghajrá, de továbbra is hiszünk magunkban.”
Osváth megragadná az esélyt
Osváth Attila számára különleges mérkőzés volt, hiszen éppen a Pakstól érkezett a Fradihoz. „A meccsen könnyű félretenni ezeket a barátságokat. A paksi játékosok nagyon rendesek, a mai napig barátságokat ápolok több játékossal, úgyhogy könnyű volt ez a mérkőzés ilyen szempontból.”
Az esélyekről így beszélt:
Mi vagyunk a Ferencváros, mindig van rajtunk nyomás, minden meccset meg kell nyerni. Nem is lehet más célunk, ha még meg akarjuk ragadni az esélyt a bajnoki címre.
A védő azt sem titkolta, hogy a meccs után már az ETO eredményére figyelnek: „Nyilván mindenki nézi majd a Debrecen–Győr meccset. Szeretnénk, ha a Debrecen nyerne, mert akkor nem maradnánk le a forduló végén.”
Végül a DVSC-ETO meccs vége 1–1 lett, ami még mindig a Győrnek jó, hiszen így egypontos előnnyel fordulhat rá a hajrára.
Öt másodperces sárga és egy határozott vélemény Ádám Martintól
A vendégektől Ádám Martin gondoskodott a nap egyik legkülönösebb jelenetéről: csereként beállva szinte azonnal sárga lapot kapott.„Szerintem az égvilágon semmi nem történt. Felugrottunk, ütköztünk, talán hozzáértem kézzel is, nem tudom. De öt másodperce voltam a pályán, ennyi idő után nem szoktak sárgát adni” – mondta.
A támadó azonban nem csak ezért került reflektorfénybe. A bajnoki versenyfutásról jóval egyértelműbben fogalmazott, mint a ferencvárosi játékosok. Arról kérdeztük, melyik csapatot érezte erősebbnek, amikor ellenük játszott.
Szerintem az összképet nézve jelen pillanatban a Győr a jobb csapat.
Ádám ugyanakkor hozzátette: „A Fradi az mindig Fradi, hazai pályán, a szurkolóik előtt bármire képes lehet.”
Ugyanerről a korábbi fradista Vécsei Bálint így fogalmazott: „Szerintem mindkét klub hasonló képességű játékosokból áll. Jelenleg a Győr jobban áll, de meglátjuk, ki lesz az első.”
A kérdésre, hogy végül ki lesz a bajnok, Ádám Martin adta meg a legtökéletesebb választ: „Majd megmondom május 16-án!”
A Ferencváros előtt egy ponttal vezető Győr a Diósgyőrt fogadja, majd Kisvárdára látogat a zárókörben. Robbie Keane csapata a következő fordulóban Újpesten vendégszerepel, majd végül a ZTE-t látja vendégül.