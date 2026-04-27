A Fradi-Paks mérkőzés egyik kulcsfigurája Lenny Joseph volt, aki két góljával döntő szerepet vállalt a sikerben. Az FTC a 43. percben, egy szöglet utáni kavarodás végén szerzett vezetést a francia támadó révén, aki a 66. percben egy pontos befejezéssel növelte az előnyt. A Paks szervezetten védekezett és próbálkozott, de a hazaiak összességében több helyzetet dolgoztak ki, és megérdemelten tartották otthon a három pontot.

A Fradi-játékosok tudtak örülni a Paks elleni diadalnak

„Nem is lehet más célunk” – még bizakodik a címvédésben a Fradi

A lefújás után Toon Raemaekers az Origo Sportnak elégedetten, de visszafogottan értékelt. „Boldogok vagyunk, hogy megszereztük a három pontot, jelenleg ez a legfontosabb. A második félidőben elkezdtünk ténylegesen futballozni, és rögtön látszott is, hogy mennyi területünk nyílik” – mondta a belga védő.

A duplázó Joseph neve hallatán elmosolyodott: „Szerintem még többet is lőhetett volna. Rengeteg energiát fektet a játékba, nagyon gyors. Ha a kapu előtt egy kicsit higgadtabb marad, még több gólt szerezhet, mert egyébként kiváló játékos.”

Ezek után megkérdeztük arról, hogyan fogadná a hírt, ha az FTC nem nyerné meg a bajnokságot:

Mindenki azt várta tőlünk a szezon előtt, hogy behúzzuk a bajnokságot, így természetesen óriási csalódás lenne, ha nem nyernénk meg.

De nagyon bízik a címvédésben: „Nekünk egyszerűen tennünk kell a dolgunkat, a többi szempontból pedig figyelnünk kell, mit lép a Győr. Először a saját meccseinket kell megnyernünk, most ez az elsődleges feladatunk. Mindkét csapat számára nehéz lesz a véghajrá, de továbbra is hiszünk magunkban.”

Osváth megragadná az esélyt

Osváth Attila számára különleges mérkőzés volt, hiszen éppen a Pakstól érkezett a Fradihoz. „A meccsen könnyű félretenni ezeket a barátságokat. A paksi játékosok nagyon rendesek, a mai napig barátságokat ápolok több játékossal, úgyhogy könnyű volt ez a mérkőzés ilyen szempontból.”

Vécseiék fölé kerekedtek a vendéglátók

Az esélyekről így beszélt:

Mi vagyunk a Ferencváros, mindig van rajtunk nyomás, minden meccset meg kell nyerni. Nem is lehet más célunk, ha még meg akarjuk ragadni az esélyt a bajnoki címre.

A védő azt sem titkolta, hogy a meccs után már az ETO eredményére figyelnek: „Nyilván mindenki nézi majd a Debrecen–Győr meccset. Szeretnénk, ha a Debrecen nyerne, mert akkor nem maradnánk le a forduló végén.”