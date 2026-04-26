A Paks ellen kiderült, megvédheti-e még a bajnoki címét a Fradi

A Fradi a Győr ellen 1-0-s vereség után nagy bajba, pontosabban hárompontos hátrányba került. Ezek után Robbie Keane vezetőedző csapatának a Paks kizárólag győzelemmel maradt reális esélye a bajnoki cím megvédésére. A hazaiak keretéből hiányzott az öt sárga lapja miatt eltiltott Mohammad Abu Fani, bár a paksiak dolgát is fontos hiányzók nehezítették: Papp Kristóf szintén lapok, a kiállított Szabó János pedig négymeccses eltiltás miatt kényszerült a lelátóra.

Corbu és a volt Fradi-focista Vécsei csatája

Hasonló formában a Fradi és a Paks

A vendég tolnaiak stabilabb előjelekkel érkeztek az Üllői útra: a legutóbbi fordulóban hazai pályán 1-0-ra gyűrték le a Puskás Akadémiát. Az előző öt bajnokit figyelembe véve hasonló volt a két csapat mérlege: három győzelem, egy döntetlen és egy vereség.

A két együttes összecsapásai hagyományosan sok fordulatot tartogatnak. Az idei szezon kilencedik fordulójában, a Groupama Arénában 2-2-es döntetlen született. A februári, paksi visszavágón sokáig érintetlenek maradtak a hálók, mígnem a 71. percben Gruber Zsombor góljával a bajnokcsapat elvitte a három pontot.

Joseph villanása után 1-0 a szünetben

A Ferencváros négyvédős taktikával állt ki a meccsre ezen a napsütéses szombat délutánon. A magyarok közül Dibusz, a volt paksi Osváth, Szalai, Gruber és Corbu kapott lehetőséget, a túloldalon természetesen most is 11 magyarral állt fel a Paks.

Az első komolyabb helyzet a Fradié volt: Gruber balról érkező beadását Joseph fejelte 8 méterről nem sokkal fölé. Még csak a 8. percben jártunk, amikor Kovacevic kapott remek labdát a 16-oson belül, és 8 méteres lövését bravúrral tolta szögletre Gyetván kapus.

A Fradi cserére kényszerült, Kovacevic megsérült, a helyére O'Dowda érkezett.

A folytatásban is a hazaiak domináltak, a 15. percben Kanikovszki lőtt 16 méterről, másfél-két méterrel mellé.

A Fradi számára a bajnoki cím minden szempontból fontos lenne, egy második hellyel csak a Konferencia-ligában indulhatna, Magyar Kupa-győzelem esetén pedig az Európa Ligában próbálhatna szerencsét. BL-kvalifikációt természetesen csak az aranyérem jelentene.

A 19. percben Gómez kezére pattant a labda a 16-oson belül, vizsgálódás után megállapították, hogy le volt szorítva a keze.