A Paks ellen kiderült, megvédheti-e még a bajnoki címét a Fradi

A Fradi a Győr ellen 1-0-s vereség után nagy bajba, pontosabban hárompontos hátrányba került. Ezek után Robbie Keane vezetőedző csapatának a Paks kizárólag győzelemmel maradt reális esélye a bajnoki cím megvédésére. A hazaiak keretéből hiányzott az öt sárga lapja miatt eltiltott Mohammad Abu Fani, bár a paksiak dolgát is fontos hiányzók nehezítették: Papp Kristóf szintén lapok, a kiállított Szabó János pedig négymeccses eltiltás miatt kényszerült a lelátóra.
Hasonló formában a Fradi és a Paks
A vendég tolnaiak stabilabb előjelekkel érkeztek az Üllői útra: a legutóbbi fordulóban hazai pályán 1-0-ra gyűrték le a Puskás Akadémiát. Az előző öt bajnokit figyelembe véve hasonló volt a két csapat mérlege: három győzelem, egy döntetlen és egy vereség.
A két együttes összecsapásai hagyományosan sok fordulatot tartogatnak. Az idei szezon kilencedik fordulójában, a Groupama Arénában 2-2-es döntetlen született. A februári, paksi visszavágón sokáig érintetlenek maradtak a hálók, mígnem a 71. percben Gruber Zsombor góljával a bajnokcsapat elvitte a három pontot.
Joseph villanása után 1-0 a szünetben
A Ferencváros négyvédős taktikával állt ki a meccsre ezen a napsütéses szombat délutánon. A magyarok közül Dibusz, a volt paksi Osváth, Szalai, Gruber és Corbu kapott lehetőséget, a túloldalon természetesen most is 11 magyarral állt fel a Paks.
Az első komolyabb helyzet a Fradié volt: Gruber balról érkező beadását Joseph fejelte 8 méterről nem sokkal fölé. Még csak a 8. percben jártunk, amikor Kovacevic kapott remek labdát a 16-oson belül, és 8 méteres lövését bravúrral tolta szögletre Gyetván kapus.
A Fradi cserére kényszerült, Kovacevic megsérült, a helyére O'Dowda érkezett.
A folytatásban is a hazaiak domináltak, a 15. percben Kanikovszki lőtt 16 méterről, másfél-két méterrel mellé.
A Fradi számára a bajnoki cím minden szempontból fontos lenne, egy második hellyel csak a Konferencia-ligában indulhatna, Magyar Kupa-győzelem esetén pedig az Európa Ligában próbálhatna szerencsét. BL-kvalifikációt természetesen csak az aranyérem jelentene.
A 19. percben Gómez kezére pattant a labda a 16-oson belül, vizsgálódás után megállapították, hogy le volt szorítva a keze.
Két szögletből sem tudott helyzetet kialakítani a Paks, majd a 23. percben Vécsei fejelt jócskán mellé.
Ezek után újra a Ferencváros percei következtek, de Gruber nem tudta átemelni a labdát a kapuson, Kanikovszki 12 méteres lövése pedig egy védőről pattant szögletre.
A kilátogatott 11 127 néző közül a hazai szurkolók szomorúan nézték, amint a 36. percben Gruber a jobbszélről a kapu mögé lőtt szabadrúgásból. Négy perccel később ismét Gruber tekert be balról veszélyesen, de Gyetván lefülelte a labdát.
A 42. percben aztán megtört a jég:
Kanikovszki bal oldali szöglete után Raemaekers fejelt kapura, Gyetván óriási bravúrral védett, a kipattanóra érkezett Gómez és Joseph, végül közelről utóbbi vágta be a labdát a léc alá.
Középkezdés után labdát szerzett a Fradi, és egy remek akció végén Corbu tette le szépen a labdát a balösszekötő helyén érkező Joseph elé, lövése alig kerülte el a bal pipát.
Megduplázta előnyét a Fradi
A foci-Eb-t is megjárt Ádám Martin a beállása után 10 másodperccel sárga lapot kapott.
Szendrei 17 méteres lövésével célt tévesztett, de a kísérlet is jelezte: a Paks nem adja fel. A Fradi pedig növelni próbálta az előnyét. Kanikovszki 17 méterről lőtt, Gyetván védett. Az 55. percben pedig Corbu fejelt fölé nagy helyzetben. Nem sokkal később ugyancsak ő iramodott meg, és elesett a büntetőterületen belül, színészkedésért sárgát kapott.
Aztán Joseph került nagy helyzetbe, 12-ről leadott bombáját elképesztő bravúrral védte a 21 éves Gyetván.
A 64. percben Szendrei helyére érkezett Böde, aki a lehetséges játékpercek mindössze egynegyedét töltötte idén, eddig a pályán, mégis 20 meccsen 9 gólt szerzett és két gólpasszt is kiosztott.
Ettől azonban nem ijedtek meg a hazaiak, sőt, megduplázták előnyüket:
Kanikovszki a 16-os előteréből okos passzal szöktette a balján érkező Josephet, aki higgadtan tekert el Gyetván mellett (2-0).
A 75. percben majdnem eljött Böde ideje: bal oldali szöglet után felé tartott a labda, ő pedig hét méterről irtózatos erővel a felső léc fölé bombázott.
Joseph triplázhatott volna a másik oldalon, de ballal nagyon csúnyán fölé-mellé lőtte 13 méterről.
A hazai ultrák ünnepeltek, zengett a „Mi vagyunk a Ferencváros, hej, hej!”, hiszen egy győzelemmel a Fradi utoléri a Győrt, igaz, az ETO este 19.30-kor Debrecenből igyekezett elhozni a pontokat, hogy újra előnyhöz jusson a tabella élén.
Böde 14 méterről tesztelte Dibuszt, de nem ért gól a lövés.
A hajrára a Fradi megfogyatkozott, Corbu Alaxai lábára rátartott, amiért megkapta a második sárga lapját.
A Ferencváros teljesen megérdemelten nyert két góllal, de jól tudják a hazaiak, hogy ha minden hátralévő meccsüket megnyerik, akkor sincs már a saját kezükben a sorsuk. A feladatukat azonban a Paks ellen tisztességgel végrehajtották.
A folytatásban Újpestre látogat az FTC, majd a ZTE-t fogadja a Groupamában.
Fizz Liga, 31. forduló:
Ferencvárosi TC-Paksi FC 2-0 (1-0)
Groupama Aréna, 11 127 néző, v.: Bogár
Ferencvárosi TC: Dibusz - Gomez, Raemaekers, Szalai G. - Osváth, Rommens, Kanichowsky, Corbu, Gruber (Lisztes, 77.) - Joseph (Zachariassen, 90.), Kovacevic (O'Dowda, 15.)
Paksi FC: Gyetván - Hinora (Silye, 77.), Alaxai, Vas, Vécsei, Zeke - Windecker (Máté, 66.), Gyurkits, Horváth Ke. - Szendrei Á. (Böde, 66.), Hahn (Ádám, a szünetben)
gól: Joseph (43., 66.)
piros lap: Corbu (87.)
sárga lap: O'Dowda (32.), Corbu (57., 87.), illetve Vécsei (35.), Ádám (46.), Böde (80.), Gyurkits (83.)