Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Kiderült, betartja-e a Fradi a magyar szabályt a Paks elleni NB I-es rangadón

Vasárnap délután 17:00-tól a címvédő Ferencváros a Paks együttesét fogadja a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában. A Fradi nem hibázhat a tolnai csapat ellen, mivel három pont a lemaradása a listavezető Győri ETO-val szemben. Mivel óriási a tét, sokan úgy gondolták, Robbie Keane és a Ferencváros elengedheti a „magyar szabályt” az NB I végjátékára. Az ír edző megadta erre a választ.

A Fradi és a Győri ETO múlt vasárnap az NB I-ben is összecsapott egy előrehozott bajnoki döntőn, azt a találkozót a győri csapat 1-0-ra megnyerte, ezzel három pontos előnyre tett szert a bajnokságban a címvédő Ferencvárossal szemben.

Budapest, 2026. április 22. A győztes Fradi játékosai ünnepelnek a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében játszott Ferencvárosi TC - ETO FC mérkőzés büntetőpárbaja után a Groupama Arénában 2026. április 22-én. A Ferencváros a hosszabbítás utáni 2-2-es döntetlent követő tizenegyesekkel 3-2-re legyőzte az ETO-t és bejutott a döntőbe. MTI/Hegedüs Róbert
A Fradi sorozatban harmadszor jutott be a Magyar Kupa fináléjába 
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Szerdán aztán a két csapat a Groupama Arénában is összecsapott a Magyar Kupa elődöntőjében, azt a találkozót rendes játékidőben született 2-2-es végeredmény után tizenegyes párbajban nyerte meg a Fradi. 

A Fradi elengedi a magyar szabályt?

A Ferencvárosnak három meccsel a vége előtt három pont a hátránya a listavezető ETO-val szemben, így Robbie Keane csapata nem hibázhat. Pont ezért sokan úgy gondolták, hogy a Fradi elengedheti a „magyar szabályt” az NB I végjátékára. 

Nyíregyháza, 2026. március 8. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a Fizz Liga 25. fordulójában játszott Nyíregyháza Spartacus FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a nyíregyházi városi stadionban 2026. március 8-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A Ferencváros edzője tudatosan akarja levenni a terhet a játékosairól?
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A Győr elleni kupameccs után az ír szakember elmondta, hogy a Paks elleni meccsen is be fogják tartani az ajánlást, és nem is beszélt a levegőbe. A címvédő a Paks elleni találkozón is betartja a szabályt. 

A Fradi kezdője:
Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki, Rommens, Corbu – Joseph, Kovacevic, Gruber. 

A Paks kezdője:
Gyetván – Zeke, Vas, Vécsei – Windecker, Alaxai, Horváth K., Gyurkits, Hinora – Hahn, Szendrei.

 

