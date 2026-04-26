Kiderült, betartja-e a Fradi a magyar szabályt a Paks elleni NB I-es rangadón

A Fradi és a Győri ETO múlt vasárnap az NB I-ben is összecsapott egy előrehozott bajnoki döntőn, azt a találkozót a győri csapat 1-0-ra megnyerte, ezzel három pontos előnyre tett szert a bajnokságban a címvédő Ferencvárossal szemben.

A Fradi sorozatban harmadszor jutott be a Magyar Kupa fináléjába

Szerdán aztán a két csapat a Groupama Arénában is összecsapott a Magyar Kupa elődöntőjében, azt a találkozót rendes játékidőben született 2-2-es végeredmény után tizenegyes párbajban nyerte meg a Fradi.

A Fradi elengedi a magyar szabályt?

A Ferencvárosnak három meccsel a vége előtt három pont a hátránya a listavezető ETO-val szemben, így Robbie Keane csapata nem hibázhat. Pont ezért sokan úgy gondolták, hogy a Fradi elengedheti a „magyar szabályt” az NB I végjátékára.

A Ferencváros edzője tudatosan akarja levenni a terhet a játékosairól?

A Győr elleni kupameccs után az ír szakember elmondta, hogy a Paks elleni meccsen is be fogják tartani az ajánlást, és nem is beszélt a levegőbe. A címvédő a Paks elleni találkozón is betartja a szabályt.

A Fradi kezdője:

Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki, Rommens, Corbu – Joseph, Kovacevic, Gruber.

A Paks kezdője:

Gyetván – Zeke, Vas, Vécsei – Windecker, Alaxai, Horváth K., Gyurkits, Hinora – Hahn, Szendrei.