Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
A Ferencváros 2-0-ra nyert a Debrecen vendégeként az NB I 28. fordulójában. A mérkőzés után a Fradi edzője, Robbie Keane a meccs hőséről, a kétgólos Corbu Máriuszról is szót ejtett.

A Ferencváros Corbu Máriusz két góljával nyert a Debrecen ellen. A román középpályás az első félidőben két nagy helyzetet is kihagyott, ám a második játékrészben már pontosabb volt, formajavulása pedig győzelmet ért Fradinak. 

Corbu Máriusz volt a Fradi hőse a Debrecen elleni rangadón
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Robbie Keane keresetlen szavakat intézett a Fradi játékosához

A mérkőzés után Robbie Keane elismerte, hogy csapata gyengén játszott az első játékrészben, de a másodikban már sokkal jobban, így megérdemelt győzelmet aratott. 

„A Debrecen jó minőségű csapat, és bár már az első félidőben is két gólt szerezhettünk volna, nem játszottunk jól. A másodikra váltottunk, és szerencsére működött, innentől megérdemeltük a győzelmet” – mondta az ír szakember, aki túl sok részletet nem árult el azzal kapcsolatban, mit mondott a játékosainak a szünetben.

Debrecen, 2026. április 5. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójában játszott Debreceni VSC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 5-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Robbie Keane szerint a második félidőben már jobban játszott a Fradi
„Ezekről a változtatásokról sokat nem mondhatok, mert más csapatok hallgatóznak, de apró részletekről van szó. A második félidei teljesítményt mindenesetre már az első félidőben is nyújthattuk volna, ezt mondtam is a srácoknak, hogy álljanak bele így egy-egy meccsbe” – mondta az M4 Sportnak Keane, aki azt is elárulta, hogy volt néhány nem túl finom szava a két gólig jutó Corbuhoz a szünetben.

„A félidőben volt pár szavam hozzá, akár keresetlen szavak is, de ennek meglett az eredménye” 

– zárta nyilatkozatát a Fradi edzője.

A Ferencváros a Kisvárda elleni döntetlen után újra nyerni tudott és tovább üldözi az éllovas ETO-t a bajnoki címért folyó harcban.

