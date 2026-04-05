A Ferencváros Corbu Máriusz két góljával nyert a Debrecen ellen. A román középpályás az első félidőben két nagy helyzetet is kihagyott, ám a második játékrészben már pontosabb volt, formajavulása pedig győzelmet ért Fradinak.

A mérkőzés után Robbie Keane elismerte, hogy csapata gyengén játszott az első játékrészben, de a másodikban már sokkal jobban, így megérdemelt győzelmet aratott.

„A Debrecen jó minőségű csapat, és bár már az első félidőben is két gólt szerezhettünk volna, nem játszottunk jól. A másodikra váltottunk, és szerencsére működött, innentől megérdemeltük a győzelmet” – mondta az ír szakember, aki túl sok részletet nem árult el azzal kapcsolatban, mit mondott a játékosainak a szünetben.

„Ezekről a változtatásokról sokat nem mondhatok, mert más csapatok hallgatóznak, de apró részletekről van szó. A második félidei teljesítményt mindenesetre már az első félidőben is nyújthattuk volna, ezt mondtam is a srácoknak, hogy álljanak bele így egy-egy meccsbe” – mondta az M4 Sportnak Keane, aki azt is elárulta, hogy volt néhány nem túl finom szava a két gólig jutó Corbuhoz a szünetben.

„A félidőben volt pár szavam hozzá, akár keresetlen szavak is, de ennek meglett az eredménye”

– zárta nyilatkozatát a Fradi edzője.

A Ferencváros a Kisvárda elleni döntetlen után újra nyerni tudott és tovább üldözi az éllovas ETO-t a bajnoki címért folyó harcban.