Az ETO sima győzelme után a Fradi is begyűjtötte a három pontot a labdarúgó NB I 29. fordulójának, bár Robbie Keane együttesét több dolog is hátráltatta a pénteki bajnokin. Az ír szakember ugyanis sérülés miatt cserélte le Bamidele Yusufot, aki a rövid ápolás után visszatért, de aztán jelezte, hogy mégsem tudja folytatni a játékot. Ráadásul az FTC később hátrányba került, és csak nehezen tudta megfordítani a találkozót a DVTK ellen.

Bamidele Yusuf, a Fradi támadója bizonytalan időre kiesett

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Mekkora bajban lehet a Fradi?

Robbie Keane számára a lehető legrosszabb pillanatban jönne egy újabb sérülés, hiszen a Ferencváros három nap múlva pótol be egy bajnokit a Puskás Akadémia ellen, hogy aztán április 19-én az ETO otthonában játssza le a bajnoki címről is könnyen dönthető rangadót. Megkönnyebbülésre adhat okot, hogy Bamidele Yusuf a saját lábán hagyta el a játékteret, de kétség kívül csúnyának tűnt a diósgyőri Álex Vallejo durva belépője.

Vallejo buktatja a Yusufot a mérkőzés elején

Fotó: mediaklikk.hu

Lapot végül nem osztott ki Karakó Ferenc játékvezető, ezt később Keane és az elszenvedő Yusuf is nehezményezte. Utóbbi a rövid ápolást követően pár percre visszatért a pályára, de aztán megint a bokájához kapott és leült a földre. A nigériai támadó végül a 19. percben, sántikálva hagyta el a játékteret, lefele menet pedig összeszólalkozott az ellene szabálytalankodó Vallejóval.

„Sokkal jobban kellene védeni a jó játékosokat. Nem értem, a Yusuf elleni szabálytalanság miért nem ért sárgát. Ha a szurkolók jó játékosokat szeretnének látni a mezőnyben, akkor jobban kellene védeni őket” − mondta a ferencvárosi tréner az esetről.

A mérkőzést végül sikeresen megfordította a csere után hátrányba kerülő Ferencváros, de amennyiben Yusuf sérülése súlyos, úgy könnyen lehet, hogy a diósgyőri védő belépője akár a bajnoki versenyfutásba is beleszólhat.

Nem ez volt az első eset, hogy az FTC a 2025-2026-os idény során összetűzésbe került a játékvezetéssel: kevesebb mint két hónapja, a Zalaegerszeg elleni bajnokin Ibrahima Cissé követett el egy hasonló belépőt, akkor azonban a VAR piros lappal kiszórta a zöld-fehérek csapatkapitányát. Keane együttese akkor 3-1-es vereséget szenvedett, ezúttal viszont nem vesztett pontot.