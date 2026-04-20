A Fradi az NB I-ben február 14. után szenvedett újra vereséget, ahhoz pedig, hogy megvédje a címét, a hátralévő három meccs megnyerése mellett arra is szüksége lesz, hogy a győriek kikapjanak a folytatásban. Ennek ellenére Kubatov Gábor nem adja fel a harcot.

A Fradi szurkolói egyöntetűen Nagy Barnabást (b) hibáztatták a győri vereségért

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Az FTC elnöke a Facebook-oldalán kijelentette, hogy még semmi nem dőlt el, annak ellenére, hogy az ETO FC Győrnek a hátralévő bajnokikon hét pont megszerzése is elég lenne a trónfosztáshoz.

Bár a lefújás után a Ferencváros edzője, Robbie Keane nem ment el szó nélkül a győriek győztes gólja mellett, amellyel kapcsolatban megjegyezte, hogy nem biztos abban, hogy Berke Balázs játékos jó döntést hozott a találat megadásával, viszont sok szurkoló nem a bírót okolta a vereség miatt.

A Fradi szurkolói egy játékost hibáztatnak

A Fradi drukkerei közül néhányan lemondóan tekintettek a címvédésre, azzal viszont szinte mindenki egyetértett, hogy Robbie Keane csapatából ezúttal Nagy Barnabás nyújtotta a leggyengébb teljesítményt – így az eredmény alakulása miatt első sorban őt hibáztatták, és sokak szerint a magyaros szabály nélkül nem lenne helye a csapatban.

Kubatov Gábor posztját elárasztották a csalódott kommentek, amik között sokan úgy vélték, hogy a fiatal futballista nem tudott felnőni a rangadó szintjéhez.

„Gondolom a tehetséges Nagy Barna utolsó meccse volt, szegénynek sok baja nincs, csak ügyetlen. Köszönjük ezt a sok magyart, pont ennyire jók”.

„Nagy Barna mikor volt Fradi szint? Gratulálok a magyar játékosainkhoz”.

„Hát ez a hajó elment..Nem is tudok hozzászólni. Nagy Barna és Osváth nem a Fradiba való, az holt biztos”.

„Gratulálok! Nagy Barna is ezüstérmet szerzett! Hihetetlen teljesítmény, néha még nézte is a meccset, de általában aludt....”

„Amikor a Nagy Barna focistának nevezett valaki szögletre mentett (ijedtében), akkor éreztem, hogy gólt kapunk. Végtelenül csalódott vagyok”.

A fővárosi zöld-fehérek már szerdán visszavághatnak a vereségért a győrieknek a MOL Magyar Kupa elődöntőjében. Ami viszont az NB I hátralévő részét illeti az FTC a Paksot fogadja, majd Újpestre látogat, végül pedig a Zalaegerszeg elleni hazai találkozóval fejezi be az idényt. Az élvonalban sorozatban negyedik gőzelmét arató és immáron öt találkozó óta veretlen ETO legközelebb Debrecenbe utazik, majd vendégül látja a már kiesett DVTK-t, az utolsó fordulóban pedig Kisvárdán zárja a bajnoki szezont.