A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kedden a honlapján hozta nyilvánosságra az NB I 31. és a 32. fordulójának menetrendjét, melyből kiderült, hogy május 3-án, 16 órától lép pályára a Fradi az Újpest otthonában.

A Fradi mérlege egy döntetlen és egy győzelem az Újpest ellen a mostani idényben

Lehet esélyese az Újpestnek a Fradi ellen?

A bajnoki címért küzdő Ferencváros a Szusza Ferenc Stadionban lép pályára a 2025-2026-os idény utolsó derbijén, eddig egy zöld-fehér győzelem, valamint egy iksz a mérleg, de fontos kiemelni, hogy az első Újpest-Fradi hazai pontszerzéssel ért véget.

A Dárdai-korszak derbigyőzelmet még nem hozott, az első 3-0-s Fradi-sikerrel zárult.

A versenyszabályzat értelmében az utolsó körben egy időben kell megrendezni a bajnoki címért, az érmes és a nemzetközi kupaindulást jelentő helyezésekért küzdő csapatok mérkőzéseit, valamint a bennmaradásért harcoló együttesek találkozóit, ezért a 33. forduló pontos programját csak a 32. kört követően fogják elkészíteni. A két forduló között ezúttal két hét telik el, mert május 9-én, szombaton 18 órától rendezik a MOL Magyar Kupa döntőjét.

Fizz Liga 32. forduló

május 3., vasárnap:

Paksi FC-Debreceni VSC 13.30

Újpest FC-Ferencvárosi TC 16.00