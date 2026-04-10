A diósgyőri ultrák adnak egy utolsó esélyt a csapatnak, a Fradi is tudja, miért

A diósgyőri ultrák az elmúlt hetekben látványosan elfordultak a csapattól, most azonban úgy érzik, az FTC-Diósgyőr meccs előtt eljött az a pillanat, amikor félre kell tenni minden sérelmet. A Facebookon közzétett üzenetükben világossá tették, hogy szerintük a klub újra a szakadék szélén áll, de a lelátón nem hajlandók feladni.

Az ősszel 2-2-re végződött az FTC-Diósgyőr meccs az NB I-ben. A diósgyőri ultrák adnak még egy esélyt a csapatnak

FTC-Diósgyőr: a DVTK-ultrák nem hátrálnak meg

A közlemény legerősebb mondata mindent elárul a hangulatukról:

Ha kell, és most kell igazán, akkor állva halunk meg a lelátón

A drukkerek emellett arról írtak, hogy a Diósgyőr lelkét szerintük mindig a tábor adta, és ha kell, most a rivális otthonában is megmutatják, mit jelent diósgyőrinek lenni. Úgy látják, lehet, hogy ez egy időre hattyúdal lesz az élvonalban, ezért péntek este nincs helye a csendnek.

Salamon József szerint káosz van a klubnál

Miközben a szurkolók még egyszer megpróbálnak lelket önteni a csapatba, a klub egykori klasszisa, Salamon József már sokkal borúlátóbb. A Ripostnak adott nyilatkozatában kíméletlenül beszélt arról, miért fordult el a diósgyőri futballtól:

Káosz uralkodik a DVTK-nál, vezetések, edzők, sportigazgatók jönnek és mennek.

Salamon azt is elmondta, hogy már a hazai meccseket sem nézi, sőt a televízióban sem kíváncsi a találkozókra. Szerinte egyáltalán nem meglepő, hogy a bizonytalan háttér rányomja a bélyegét a játékosok formájára és mentális állapotára is. Ez a mondat különösen súlyos annak fényében, hogy a Diósgyőr hétpontos hátrányban, kieső helyről várja a hajrát.

FTC–Diósgyőr: van esélyük a vendégeknek?

A pályán ugyanakkor még nem mondtak le a csodáról. Sajbán Máté szerint a Groupama Aréna minden vendégcsapat számára nehéz terep, de a DVTK jelenlegi helyzetében csak az lehet az út, ha kapaszkodik az utolsó esélyekbe. A támadó felidézte, hogy korábban már betalált a Fradinak, és most sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a miskolciak meglepetést okozzanak.

Erre azért is alapozhatnak, mert ebben az idényben már megmutatták, hogy a Fradi sem sebezhetetlen ellenük.

A fővárosban ősszel ugyanis 2-2-es döntetlenre végződött az FTC–Diósgyőr találkozó, vagyis már egyszer sikerült megtréfálniuk a zöld-fehéreket.

Ez most kevésnek tűnhet a papírformával szemben, de egy végveszélyben lévő csapatnak és a benne még mindig hívő ultráknak éppen elég ok lehet arra, hogy belekapaszkodjanak a reménybe.