Rendkívüli

Donald Trump hatalmas kijózanító pofont adott Friedrich Merznek

Érdekes

Szem nem marad szárazon: ezeket a retró képeket önnek is látnia kell! – galéria

Gazdag Dániel gólt szerzett a US Open Kupában, csapata, a Columbus Crew pedig 4-1-re nyert hazai pályán a One Knoxville SC ellen. A 30 éves Gazdag Dániel idén nem került be Marco Rossi válogatott keretébe, látványos találata üzenet Marco Rossinak.

A Columbus Crew bejutott a US Open Kupa negyeddöntőjébe, miután legyőzte a One Knoxville SC csapatát. Gazdag Dániel a 72. percben volt eredményes, és ezzel 3-1-re módosította az állást.

Gazdag Dániel az idei nyolc tengerentúli meccsén a második gólját szerezte Fotó: JASON MOWRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Fotó: JASON MOWRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gazdag Dániel csodagóllal üzent

A magyar középpályás egy remek kényszerítő után kapta vissza a labdát, majd 16 méterről, kissé balról gyönyörűen a hosszú sarokba tekert.

Gazdag legutóbb 2025 júniusában, a svédek elleni 2-0-s vereség során szerepelt a magyar válogatottban, azóta Marco Rossi nem hívta be a keretbe, így a mostani formája és látványos gólja újabb jelzés lehet a szövetségi kapitány felé.

A Columbus végül 4-1-re nyert, és bejutott a sorozat negyeddöntőjébe.

Klasszis gólt szerzett Gazdag Dániel Amerikában – videó
Fontos gólt szerzett a magyar válogatott játékosa – videó
Tovább szárnyal, újra gólt lőtt a magyar válogatott focista – videó

 

