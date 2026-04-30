Gazdag Dániel gólt szerzett a US Open Kupában, csapata, a Columbus Crew pedig 4-1-re nyert hazai pályán a One Knoxville SC ellen. A 30 éves Gazdag Dániel idén nem került be Marco Rossi válogatott keretébe, látványos találata üzenet Marco Rossinak.
A Columbus Crew bejutott a US Open Kupa negyeddöntőjébe, miután legyőzte a One Knoxville SC csapatát. Gazdag Dániel a 72. percben volt eredményes, és ezzel 3-1-re módosította az állást.
Gazdag Dániel csodagóllal üzent
A magyar középpályás egy remek kényszerítő után kapta vissza a labdát, majd 16 méterről, kissé balról gyönyörűen a hosszú sarokba tekert.
Gazdag legutóbb 2025 júniusában, a svédek elleni 2-0-s vereség során szerepelt a magyar válogatottban, azóta Marco Rossi nem hívta be a keretbe, így a mostani formája és látványos gólja újabb jelzés lehet a szövetségi kapitány felé.
A Columbus végül 4-1-re nyert, és bejutott a sorozat negyeddöntőjébe.
