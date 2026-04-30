A Columbus Crew bejutott a US Open Kupa negyeddöntőjébe, miután legyőzte a One Knoxville SC csapatát. Gazdag Dániel a 72. percben volt eredményes, és ezzel 3-1-re módosította az állást.

Gazdag Dániel az idei nyolc tengerentúli meccsén a második gólját szerezte

Gazdag Dániel csodagóllal üzent

A magyar középpályás egy remek kényszerítő után kapta vissza a labdát, majd 16 méterről, kissé balról gyönyörűen a hosszú sarokba tekert.

Gazdag legutóbb 2025 júniusában, a svédek elleni 2-0-s vereség során szerepelt a magyar válogatottban, azóta Marco Rossi nem hívta be a keretbe, így a mostani formája és látványos gólja újabb jelzés lehet a szövetségi kapitány felé.

A Columbus végül 4-1-re nyert, és bejutott a sorozat negyeddöntőjébe.