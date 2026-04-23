Klasszis gólt szerzett Gazdag Dániel Amerikában, a Columbus Crew pedig fontos győzelmet aratott a Los Angeles Galaxy ellen az MLS-ben.

A liga honlapja szerint harmincszoros válogatott támadó középpályás,

Gazdag Dániel kezdő volt, a negyvenedik percben úgy szerzett gólt, hogy az öt és feles vonaláról külsővel passzolt a hálóba, majd a 73. percben lecserélték.

Gazdag először volt eredményes az új idényben.

Sallói Dániel végigjátszotta a Toronto FC hazai meccsét, ami 3-3-as döntetlenre végződött a Philadelphia Union ellen, de gólt ezúttal nem szerzett

- írja az MTI. A négyszeres válogatott - de már amerikai állampolgársággal is rendelkező - balszélső eddig háromszor talált be a mostani szezonban.

A Columbus Crew a keleti főcsoport kilencedik, a Toronto FC pedig a hatodik helyén áll kilenc forduló után.