Klasszis gólt szerzett Gazdag Dániel Amerikában, a Columbus Crew pedig fontos győzelmet aratott a Los Angeles Galaxy ellen az MLS-ben.
Megvillant Gazdag Dániel
A liga honlapja szerint harmincszoros válogatott támadó középpályás,
Gazdag Dániel kezdő volt, a negyvenedik percben úgy szerzett gólt, hogy az öt és feles vonaláról külsővel passzolt a hálóba, majd a 73. percben lecserélték.
Gazdag először volt eredményes az új idényben.
Sallói Dániel végigjátszotta a Toronto FC hazai meccsét, ami 3-3-as döntetlenre végződött a Philadelphia Union ellen, de gólt ezúttal nem szerzett
- írja az MTI. A négyszeres válogatott - de már amerikai állampolgársággal is rendelkező - balszélső eddig háromszor talált be a mostani szezonban.
A Columbus Crew a keleti főcsoport kilencedik, a Toronto FC pedig a hatodik helyén áll kilenc forduló után.