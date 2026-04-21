A 61 éves szakember, Gheorghe Hagi a közelmúltban elhunyt Mircea Lucescu helyét veszi át, aki 80 éves korában halt meg, nem sokkal azután, hogy a román válogatott vereséget szenvedett Törökországtól a világbajnoki pótselejtezőben.

Gheorghe Hagi célja: letarolni a világot Romániával

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Mire készül Gheorghe Hagi a románokkal?

Hagi kinevezése új korszakot nyithat a csapat életében, amely 1998 óta nem jutott ki világbajnokságra.

Az új kapitány feladata világos: sikerre vezetni a nemzeti együttest.

A célunk, hogy minden mérkőzést megnyerjünk. Meg akarjuk nyerni a Nemzetek Ligáját, és ki akarunk jutni az Európa-bajnokságra”

– fogalmazott a bukaresti sajtótájékoztatón. Hozzátette: hatalmas megtiszteltetés és felelősség számára, hogy ismét Romániát képviselheti.

Hagi és Lucescu kapcsolata hosszú múltra tekint vissza: a legendás irányító 18 évesen, éppen Lucescu szövetségi kapitánysága alatt mutatkozott be a válogatottban, majd két évvel később már csapatkapitány lett.

Most pedig – Hagi elmondása szerint – egykori mestere is azt szerette volna, ha ő veszi át a stafétát.

A jelenlegi válogatottban Hagi fia, Ianis Hagi tölti be a másodkapitányi szerepet.

Játékosként Gheorghe Hagi minden idők egyik legnagyobb román futballistája volt: több mint 300 gólt szerzett pályafutása során, és három világbajnokságon (1990, 1994, 1998), valamint három Európa-bajnokságon (1984, 1996, 2000) szerepelt. Az 1994-es amerikai vb-n a negyeddöntőig vezette csapatát, és bekerült a torna álomcsapatába is.

Klubszinten megfordult a Real Madrid és a FC Barcelona soraiban, majd a török Galatasaray legendájává vált: négy bajnoki címet nyert zsinórban, valamint UEFA-kupát és Szuperkupát is.

Teljesítményét a nemzetközi futballvilág is elismerte: hatszor jelölték Aranylabdára, és 1994-ben a negyedik helyen végzett a szavazáson.

Edzői pályafutása sem új keletű: 2001-ben már rövid ideig irányította a válogatottat, bár saját bevallása szerint akkor még tapasztalatlan volt. „Fiatal és türelmetlen voltam. Most már más vagyok: tapasztaltabb, érettebb edző” – mondta.

Hagi kétszer is vezette a Galatasarayt, majd 2009-ben megalapította a Viitorul Constanța csapatát, amely a fiatal tehetségek nevelésére épült. 2017-ben bajnoki címet nyert velük, majd a két városi klub 2021-es egyesülése után a Farul Constanța élén 2023-ban ismét román bajnoki címet ünnepelhetett.

Most pedig új kihívás vár rá: visszavezetni Romániát a nemzetközi futball elitjébe.