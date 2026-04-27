Gianni Infantino, a FIFA főnöke hosszú levelet küldött Károly Gusztáv királynak, abban a reményben, hogy a svéd uralkodó királyi dicsőséget hoz a világbajnokságra a jelenlétével. Infantinónak erre azonban semmi esélye nem volt.

Gianni Infantino imád a középpontban lenni

Fotó: Franck Fife/AFP

Gianni Infantino ezúttal lyukra futott

Egyre közelebb kerül a világbajnokság kezdete, és Gianni Infantino, a FIFA elnöke jelenleg véglegesíti a VIP-lelátók vendéglistáját. A korrupciós vádaktól hemzsegő vezetőt számos magas rangú tisztviselővel látták – legutóbb Donald Trump amerikai elnökkel –, és úgy tűnik, folytatni akarja ezt a tendenciát. Ez a XVI. Károly Gusztávnak küldött leveléből is kiderül. Infantino levele április 8-án kelt, és alázatos hangnemben íródott Miamiban. „Nagy örömömre szolgál, hogy díszvendégemként meghívhatom Önt a FIFA-világbajnokságra, a sportág történetének legnagyobb sporteseményére, és nagy megtiszteltetés lenne, ha csatlakozna hozzám a válogatott egyik mérkőzésén.”

Infantino azt írja, hogy a mérkőzés menetrendje csatolva van, majd így folytatja: „Hálás lennék, ha a személyzete e-mailben megerősítené jelenlétét, ezt követően a személyzetem örömmel koordinálná az összes szükséges intézkedést a személyzetével.” A király rövid válasza ez volt: „Nincsenek terveim” Nincsenek világbajnoki tervek a király számára – mondja Johan Tegel, az udvar információs helyettes vezetője. Jelenleg nem világos, hogy a sportkedvelő királyi családból bárki más átkel-e az Atlanti-óceánon, hogy kövesse a kék-sárga csapatot a helyszínen. Ha a királyi család egy másik tagja is részt vesz a világbajnokságon, erre még visszatérünk – mondja Tegel.