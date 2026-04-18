Az ETO-FTC NB I-es rangadót megelőzően Dibusz Dénes volt a Fradi zóna podcast vendége, a zöld-fehérek 47-szeres magyar válogatott kapusa pedig több témában is őszintén beszélt. Központi szerepet kapott a sérülése, ami miatt Gróf Dávid szerepelhetett a Ferencváros kapujában, de természetesen a Győr is szolgáltatott még témát.

Nem akarta, hogy Gróf Dávid rosszul játsszon

Dibusz Dénes a magyar válogatottnál sokáig csak a második számú választás volt a kapusposzton, éppen ezért tisztában volt azzal az érzéssel, hogy valaki más kapja meg a lehetőséget, a csapatnak pedig megy vele.

„Teljes mértékben fel voltam készülve arra, hogyha úgy szerepel a csapat, hogy nyilván a vezetőedzőnek semmi oka nincs arra, hogy ebbe belenyúljon és változtasson, akkor azért nekem nagyon nehéz lesz visszakerülni” − idézte a Magyar Nemzet a rutinos kapust, aki végül egy sérülésnek köszönhette, hogy hamarabb visszakerült a kapuba. Gróf ugyanis a Braga elleni El-negyeddöntő visszavágóján bokasérülést szenvedett, és hetekre a pályán kívülre került.

Dibusz szerint az nem igazi visszatérés, ha ez a csapattársa hibája miatt történik. Úgy fogalmazott, egyszer sem volt benne olyan, hogy bárcsak hibázna a poszttársa.

Karrierjét is erre a felfogásra építette fel. Továbbra is hisz benne, hogy a kapuba az a játékos kerül be, aki adott pillanatban jobb formát képvisel. Gróf a 2025-2026-os idény során 20 tétmérkőzésen kapta meg a lehetőséget Robbie Keane-től, és ezeken a találkozókon 24 alkalommal vették be a kapuját.

A bajnoki riválisról is beszélt

A Ferencváros vasárnap este Győrben lép pályára, hogy egy esetleges győzelemmel egy újabb nagy lépést tegyen a címvédés felé, azonban ez nem ígérkezik könnyű feladatnak.

Valamilyen szinten a teher nyilván a Győrön van, hiszen nekik kell nyerni. Nem sokszor fordul elő velünk, azért akár ha itthon, akár ha idegenben játszunk, hogy az ellenfelünknek győzelmi kényszerben kell pályára lépni”

− fogalmazott a válogatott kapus, aki tisztában van vele, hogy a sok néző óriási motivációt adhat a győrieknek.