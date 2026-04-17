A Blikk arról írt, hogy az esetnek nemcsak sportfegyelmi következménye lehet. A lap szerint felvetődött, hogy könnyű testi sértés vagy kiskorú veszélyeztetése miatt akár eljárás is indulhat az ügyben. Gróf Dávid a ráadás perceiben, a 96. percben igyekezett siettetni a játékot, a mozdulatából azonban azonnal botrány lett: a játékvezető kiállította, a kapuba pedig csere híján Varga Barnabásnak kellett beállnia.

Gróf Dávid a 245. derbin meglökte a labdaszedőt, majd piros lapot kapott

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Gróf Dávid ügyéről írt egy újpesti Facebook-oldal

A történtek a közösségi médiában is gyorsan terjedni kezdtek. A Lila Sector Facebook-oldal bejegyzése szerint „nem futballpályára való cselekedet” történt, amikor a kapus fellökte a labdaszedőt. A posztban az is felmerült, hogy az ügynek akár hivatalból induló jogi következménye is lehet, a hangsúly ugyanakkor elsősorban az eset súlyosságán és etikátlanságán volt.

Bocsánatkérés után jöhet a döntés

Gróf Dávid a mérkőzés után elnézést kért a történtekért, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ügy azonnal le is zárult volna.

Tavaly október 22-én az MLSZ fegyelmi bizottsága súlyos sportszerűtlenség miatt négymeccses eltiltással és pénzbüntetéssel sújtotta Gróf Dávidot. A következő napok kérdése marad, hogy a sportfegyelmi határozat mellett lesz-e egyéb jogi folytatása a derbi legfeszültebb pillanatának.