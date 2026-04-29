A kilencgólos meccsen a müncheniek szerezték meg a vezetést, a címvédő PSG azonban fordított: Kane góljára Hvicsa Kvarachelia és Joao Neves válaszolt, ami után robbant a Parc des Princes. Michael Olise egyenlített, majd egy vitatott büntetőt Ousmane Dembélé értékesített, így ismét a párizsiaknál volt az előny. A PSG ezután is megállíthatatlan volt, Kvarachelia és Dembélé ismét betalált, a Bayern azonban nem adta fel: Dayot Upamecano és Luis Díaz góljával 5–4-re kozmetikázta az eredményt. Pep Guardiola viszont nem ezt nézte. A BL-meccs helyett egészen más érdekelte.

Guardiola meglepő döntése: nem a PSG–Bayern rangadót nézte

A Manchester City vezetőedzőjét a kamerák a harmadosztályú (League One) Stockport County–Port Vale mérkőzésen kapták lencsevégre. A szakember – miután csapatával bejutott az FA-kupa döntőjébe – személyesen látogatott ki az Edgeley Parkba, ami természetesen nem maradt reakciók nélkül.

Az egyik szurkoló az X-en így reagált: „Mindenki a BL-elődöntőt nézi… Pep Guardiola meg a Stockport–Port Vale meccset.” Egy másik hozzászóló ezt írta:

„Guardiola egy League One-meccsen BL-estén. Igazi angol menedzser lett.” Volt, aki humorosan így fogalmazott: „Mellékküldetéseket teljesít, miközben megnyeri a bajnokságot az Arsenal előtt.”

A mérkőzést végül a vendég Port Vale nyerte 2–1-re, annak ellenére, hogy a két csapat között jelentős különbség van a tabellán.

Hogy Guardiola pontosan miért ezt a találkozót választotta, nem tudni, de az biztos, hogy már többször beszélt arról, mennyire szereti az angol futball hangulatát. A katalán edző korábban úgy fogalmazott: „lenyűgöző a környezet, a közönség és a szurkolók”, valamint azt is kiemelte, hogy különösen kedveli, ahogyan Angliában megélik a játékot.

A Manchester City hétfőn az Everton ellen lép pályára a Premier League-ben.