A német labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában az RB Leipzig 1-0-ra nyert hazai pályán a Borussia Mönchengladbach ellen. Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata a győzelmével megerősítette a Bajnokok Ligája-indulást érő harmadik helyét a tabellán.

Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei együttese a Bundesliga-forduló előtt a tabella harmadik pozícióját foglalta el, amikor a tíz hellyel mögötte álló Borussia Mönchengladbachot látta vendégül.

Yan Diomandé gólja döntött, Gulácsiék maradtak a dobogón
Yan Diomandé gólja döntött, Gulácsiék maradtak a dobogón
Fotó: JAN WOITAS / DPA

A korábbi magyar válogatott kapus február közepén bal térdében részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett, azóta nem lépett pályára, igaz, legutóbb a Werder Bremen elleni bajnokin már ott ült a kispadon, ahogy most is. Orbán viszont ezúttal is ott volt a kezdőben, bár ez aligha meglepő, lévén a magyar válogatott védő október vége óta valamennyi mérkőzésen kilencven percet játszott a Lipcsében.

A mérkőzés egyetlen gólját Yan Diamondé szerezte a 80. percben, így a RB leipzig sorozatban 27. hazai meccsén is betalált. Ugyan lipcsei szempontból idegőrlő volt az utolsó néhány perc, de a hazaiak kihúzták kapott gól nélkül meccset, így otthon tartották a három pontot. A 19 éves elefántcsontparti szélső szezonbeli 11. gólját szerezte, és minden bizonnyal a lipcseieknek nehéz lesz megtartaniuk, lévén olyan európai sztárcsapatok figyelik, mint a Liverpool, a Chelsea, az Arsenal és a Bayern München. Az Evening Standard értesülései szerint azonban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a legesélyesebb, a Premier League címvédőjénél ugyanis benne látják a szezon végén távozó Mohamed Szalah utódját. Diomande nagyjából 100 millió euró körüli összegért válthat klubot.

Szurkolói tiltakozás Gulácsiék meccsén

A mérkőzés előtt furcsa szurkolói akció borzolta a kedélyeket, ugyanis a Borussia Mönchengladbach drukkerei úgy tiltakoztak az RB Leipzig ellen, hogy még a stadionszabályokat is kijátszották. A lipcsei Red Bull Arénában szigorúan ellenőrizték a szurkolókat, hogy ne vigyenek be sípokat, mivel a vendégeknél évek óta bevett szokás, hogy így próbálják megzavarni a lipcseieket. A Gladbach-drukkereknek ennek ellenére sikerült bejuttatniuk néhányat, ráadásul a klub elleni tiltakozásképp úgy reagáltak, hogy nem vásároltak kolbászt és sört a stadion büféjében. Az RB Leipzig tulajdonosait évek óta sok támadás éri, mivel a Red Bull többségi tulajdonában van a klub, márpedig a vállalati tulajdonlást igencsak lenézik a német futballban. 

Schäferék kikaptak a sereghajtótól

A Schäfer Andrással felálló Union Berlin 3-1-re kikapott a sereghajtó Heidenheim otthonában. A magyar válogatott középpályást a 70. percben cserélték le a találkozón, amelyen a végeredményt az Újpest és a Fehérvár korábbi csatára, Budu Zivzivadze állította be.

A forduló rangadóján a Bayer Leverkusen 1-0-ra nyert a Dortmund otthonában, a sárga-feketék az elmúlt több mint egy év alatt eddig csak a Bayern Münchentől kaptak ki a Bundesligában.

Bundesliga, 29. forduló: 
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 0-1 (0-1) 
Heidenheim-Union Berlin 3-1 (2-0) 
RB Leipzig-Borussia Mönchengladbach 1-0 (0-0) 
VfL Wolfsburg-Eintracht Frankfurt 1-2 (0-2)

 

