Februári részleges belső oldalszalag-szakadása óta hatodik bajnokiját is kihagyta Gulácsi Péter, de a korábbi válogatott kapus szombaton már a kispadon ült, és csapattársaival együtt örülhetett a zsinórban aratott második győzelemnek.

Willi Orbán végig a pályán volt, Gulácsiék újabb lépést tettek a BL-indulásért

Gulácsi a padról nézte a Lipcse újabb győzelmét

A Lipcse már a 16. percben Antonio Nusa góljával megszerezte a vezetést. A második játékrész elején Romulo Cardoso növelte a vendégek előnyét, a hazaiak csak a 94. percben tették szorossá az utolsó perceket.

A magyar válogatott Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést. A szombati volt a Leipzig tizenkettedik veretlen bajnokija a brémaiak ellen az elmúlt hét évben, kilenc győzelem és három döntetlen a mérlege. Ole Werner csapata a legutóbbi 8 bajnokijából csupán egyet veszített el, és megerősítette negyedik, már Bajnokok Ligája-indulást érő helyét a Bundesliga tabelláján.

Térdműtétje után Dárdai Bence továbbra sem bevethető, de a 20 éves középpályás nélkül is vezetést szerzett az utolsó előtti, kieső helyen szerénykedő Wolfsburg. Bár a nemzetközi kupaindulásért küzdő, és a hatodik helyen álló Leverkusen fél óra elteltével egyenlített, a vendégek nyolc percen belül újabb két gólt szereztek. A zöld-fehérek a 3-1-es előny ellenére nem lehettek biztosak a győzelemben, mert a hazaiaktól Alejandro Grimaldo még a szünet előtt megszerezte saját maga és csapata második gólját. Fordulás után aztán a Leverkusen újabb négy találattal biztossá tette a sikerét.

Csodatinik mentették meg a Bayern Münchent a freiburgi égéstől

A címvédő és listavezető Bayern München novemberben kétgólos hátrányból felállva 6-2-re legyőzte a Freiburgot, szombaton pedig a gól nélküli első félidőt követően az ellenfél ismét elhúzott két góllal, és a hajráig úgy tetszett, sorozatban negyven bajnoki mérkőzést követően a bajorok nem szereznek gólt. Aztán a 20 éves Tom Bischof a 81. és a 92. percben is betalált, sőt Lennart Karl a 99. percben a győztes gólt is megszerezte, ezzel a 18 esztendős középpályásé a Bayern idénybeli századik találata, s már csak kettő hiányzik ahhoz, hogy a csapat megdöntse az 1971/1972-es évadban elért 101 gólos Bundesliga-rekordot.