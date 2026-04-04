Februári részleges belső oldalszalag-szakadása óta hatodik bajnokiját is kihagyta Gulácsi Péter, de a korábbi válogatott kapus szombaton már a kispadon ült, és csapattársaival együtt örülhetett a zsinórban aratott második győzelemnek.
Gulácsi a padról nézte a Lipcse újabb győzelmét
A Lipcse már a 16. percben Antonio Nusa góljával megszerezte a vezetést. A második játékrész elején Romulo Cardoso növelte a vendégek előnyét, a hazaiak csak a 94. percben tették szorossá az utolsó perceket.
A magyar válogatott Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést. A szombati volt a Leipzig tizenkettedik veretlen bajnokija a brémaiak ellen az elmúlt hét évben, kilenc győzelem és három döntetlen a mérlege. Ole Werner csapata a legutóbbi 8 bajnokijából csupán egyet veszített el, és megerősítette negyedik, már Bajnokok Ligája-indulást érő helyét a Bundesliga tabelláján.
Térdműtétje után Dárdai Bence továbbra sem bevethető, de a 20 éves középpályás nélkül is vezetést szerzett az utolsó előtti, kieső helyen szerénykedő Wolfsburg. Bár a nemzetközi kupaindulásért küzdő, és a hatodik helyen álló Leverkusen fél óra elteltével egyenlített, a vendégek nyolc percen belül újabb két gólt szereztek. A zöld-fehérek a 3-1-es előny ellenére nem lehettek biztosak a győzelemben, mert a hazaiaktól Alejandro Grimaldo még a szünet előtt megszerezte saját maga és csapata második gólját. Fordulás után aztán a Leverkusen újabb négy találattal biztossá tette a sikerét.
Csodatinik mentették meg a Bayern Münchent a freiburgi égéstől
A címvédő és listavezető Bayern München novemberben kétgólos hátrányból felállva 6-2-re legyőzte a Freiburgot, szombaton pedig a gól nélküli első félidőt követően az ellenfél ismét elhúzott két góllal, és a hajráig úgy tetszett, sorozatban negyven bajnoki mérkőzést követően a bajorok nem szereznek gólt. Aztán a 20 éves Tom Bischof a 81. és a 92. percben is betalált, sőt Lennart Karl a 99. percben a győztes gólt is megszerezte, ezzel a 18 esztendős középpályásé a Bayern idénybeli századik találata, s már csak kettő hiányzik ahhoz, hogy a csapat megdöntse az 1971/1972-es évadban elért 101 gólos Bundesliga-rekordot.
Bundesliga, 28. forduló:
Werder Bremen-RB Leipzig 1-2 (0-1)
SC Freiburg-Bayern München 2-3 (0-0)
Hamburger SV-FC Augsburg 1-1 (0-1)
TSG 1899 Hoffenheim-FSV Mainz 05 1-2 (1-1)
Bayer Leverkusen-VfL Wolfsburg 6-3 (2-3)
Borussia Mönchengladbach-1. FC Heidenheim 2-2 (1-1)
- Kapcsolódó cikkek: