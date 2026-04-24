Összehányta a pályát a VfB Stuttgart sztárfocistája, a marokkói Bilál el-Hanúsz, ám a segítség helyett kiröhögték a csapattársai.

Miért hányt a stuttgarti Bilál el-Hanúsz?

Szokatlan, már-már bizarr jelenet zavarta meg a Német Kupa elődöntőjének hajráját a VfB Stuttgart és az SC Freiburg mérkőzésén. A hosszabbítás kezdete előtt ugyanis a stuttgartiak játékosa,

Bilál el-Hanúsz rosszul lett, és a pályán hányt, ami nemcsak a játékot állította meg rövid időre, hanem némi derültséget is okozott.

A találkozó rendes játékidejének végén, közvetlenül a ráadás kezdete előtt történt az incidens. Amikor a játékvezető, Tobias Welz már készült sípjába fújni,

el-Hanúsz a gyepre hajolva rosszul lett, és kihányta, amit korábban evett. A jelenet közvetlen közelében álló csapattársa, Deniz Undav azonnal észlelte a helyzetet, és reflexből az orrára húzta a mezét, miközben jelezte az orvosi stábnak, hogy beavatkozásra van szükség.

Dat gaat niet helemaal goed bij Bilal El Khannouss 🤢#ZiggoSport #DFBPokal #VfBSCF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2026

A történet azonban itt nem ért véget: Undav a meccs után mosolyogva idézte fel a történteket, és elárulta, hogy a furcsa szituáció még őt is megnevettette. Mint mondta, a szeme sarkából látta, mi történt, és rögtön arra gondolt, hogy csapattársának valószínűleg nem tett jót az étel. A német válogatott támadó még az ellenfél játékosával, Lucas Höler is viccelődött a jeleneten.

Miután az orvosok ellátták Bilál el-Hanúszt, Undav – a játékvezető kérésére – „rendbe tette” a pályát, és arrébb rúgta a nem túl esztétikus nyomokat.

Később tréfásan megjegyezte, hogy bár a látvány kifejezetten undorító volt, azért van benne valami abszurd humor is:

Elég gusztustalan volt, de azért vicces, amikor valaki meccs közben hány”

– fogalmazott.

A kellemetlen közjáték ellenére El-Hanúsz folytatni tudta a játékot. A marokkói középpályás a 63. percben állt be csereként, és a történtek után is a pályán maradt.

Ami a mérkőzést illeti, a Freiburg a 28. percben került előnybe, de a hazaiak a 70. percben egyenlítettek, ezzel kiharcolták a hosszabbítást. A ráadásban aztán sokáig nem esett gól, végül a 119. percben a csereként beállt portugál Tiago Tomas találatával a vendéglátók ünnepelhették a továbbjutást.

A Stuttgart ellenfele a Bayern München lesz a május 23-ai, berlini fináléban.