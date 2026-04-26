A 65 éves gelsenkircheni férfi feletetően egy rendezvényen vett részt szerdán a német másodosztályban szereplő Schalke stadionjában, a holttestét viszont csak másnap találta meg a takarítószemélyzet a Veltins-Arena mosdójában. A rendőrség szerint jelenleg semmi sem utal idegenkezűségre.

Holttestet találtak a Veltins-Arena mosdójában

Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA

Holttest miatt indult nyomozás a Bundesliga-feljutásra pályázó csapatnál

A rendőrség közleménye szerint egészségügyi probléma állhat a tragédia mögött, vagyis a férfi feltételezhetően szívrohamot kapott, mielőtt összeesett és meghalt. A hatóságok szerint az azonban furcsa, hogy a férfi eltűnését senki sem vette észre, így nyomozást indítottak az ügyben.

A korábbi hétszeres Bundesliga-bajnok közleményben reagált az esetre. A FC Schalke 04 vezetése mély megdöbbenésének adott hangot, és részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. A klub hangsúlyozta, hogy mindenben együttműködik a nyomozás során.

A több mint 60 ezer férőhelyes Veltins-Arena Németország egyik legikonikusabb stadionja, amely 2001 óta a gelsenkircheni csapat otthona.

A Schalke jelenleg vezeti a német másodosztály tabelláját, és három fordulóval a szezon vége előtt minden esélyes megvan, hogy 2023 után visszajusson a Bundesligába.

