A labdarúgó NB II 27. fordulójában a Vasas 2-0-s sikerrel biztosította be a feljutását, így már csak a bajnoki cím maradt az egyetlen kérdés. Erre már csak a második helyen álló Honvédnak van esélye, ám a kispestiek ismét botlottak hazai pályán.

A Budapest Honvédnak még várnia kell a feljutásra

Csak kapufáig jutott a feljutásért küzdő Honvéd

A Magyar Kupa-elődöntőt követően a Budapest Honvéd a kiesés elől menekülő Soroksárt fogadta. A mérkőzés kezdete furcsa ok miatt csúszott, ugyanis kiderült, hogy az egyik kapun nem megfelelően lett rögzítve a háló a kapufához.

A kispesti pályamunkások végül megoldották a feladatot, így négy perc késéssel útjára indulhatott a labda a hétfő esti NB II-es mérkőzésen. Az első húsz perc után fölénybe került a Honvéd, amelynek több helyzete is volt, sőt a 33. percben Pinte Paktrik lövése csattant a felső lécen.

A második helyen álló Honvéd három pontra megközelítette a már biztos feljutó Vasast, míg a Soroksár két pont távolságra került a kiesőzónától. A második félidőben a vendégek előtt is adódott nagy lehetőség, a hajrában viszont a Honvéd szerezhette volna meg a vezetést, de a 89. percben a gólvonalról mentettek a vendégek, így maradt a 0-0.

Merkantil Bank Liga NB II, 27. forduló:

Budapest Honvéd FC-Soroksár SC 0-0