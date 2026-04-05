A feljutásra két legesélyesebb csapat közül a forduló előtt éllovas Honvéd egygólos mérkőzésen kikapott a Tiszakécske vendégeként. A mérkőzés egyetlen találata a 89. percben esett, a kispestiek ezzel visszacsúsztak a második helyre.

A Honvéd már nem vezeti az NB II-őt

Helyet cserélt a tabellán a Honvéd és a Vasas

A Honvéd vereségét kihasználta a Vasas, az angyalföldi gárda 4-0-ra nyert a Szeged otthonában, így élre állt a labdarúgó NB II-ben.

A Videoton FC Fehérvár 2-0-ra győzött a Mezőkövesd vendégeként vasárnap. Pető Tamás együttese ezzel már nyolc mérkőzés óta őrzi veretlenségét a másodosztályban – adta hírül az MTI.

NB II, 24. forduló:

HR-Rent Kozármisleny - Budafoki MTE 1-0 (0-0)

gól: Babinszky (93.)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Vasas FC 0-4 (0-1)

gól: Urblík (42., 90., a másodikat 11-esből), Pethő (60.), Radó (92.)

Tiszakécskei LC-Budapest Honvéd FC 1-0 (0-0)

gól: Takács T. (89.)

Kecskeméti TE-Szentlőrinc 3-0 (1-0)

gól: Beke (7., 71.), Berki (87.)

Karcagi SC-FC Ajka 0-1 (0-0)

gól: Csizmadia (67.)

Mezőkövesd Zsóry FC-Videoton FC Fehérvár 0-2 (0-0)

gól: Németh D. (54., 11-esből), Spandler (57.)