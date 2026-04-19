Félelmetes sérülést szenvedett a Bajnokok Ligájában a Liverpool játékosa, Hugo Ekitiké. A Paris Saint-Germain elleni negyeddöntő visszavágóján az Anfielden úgy rogyott össze, hogy igazából senki sem volt a közelében. Ebben a sérülésben az a fura, hogy semmi előjele nincs. Mintha egy mesterlövész találta volna el az embert. Vannak, akik még egy hangos pattanást is hallanak, mint egy lövés. Mások egyszerűen csak érzik: hirtelen, intenzív fájdalom hasít az alsó lábszár hátsó részébe, amikor az Achilles-ín elszakad. Ez történt Hugo Ekitiké esetében is. A Liverpool csatára a földre rogyott, abban a hitben, hogy hátulról megrúgták. Amikor Ekitike a hátára fordult, rájött, hogy senki sincs mögötte. Csütörtök reggelre a Liverpool közleményben megerősítette a sérülést: Achilles-ín szakadás, ami Ekitiké szezonjának végét jelenti, és a 23 éves francia játékos első, világbajnoki szereplésről szőtt álmainak is vége.

„Az Achilles-ín-sérülés lett a futball legrosszabb sérülése” – mondta Jamie O’Hara, a Talksport műsorvezetője, a Tottenham korábbi középpályása. Az elülső keresztszalag-szakadásnál (ACL) úgy érzed, hogy abból vissza lehet jönni – a sebészek munkája elképesztő. De ha az Achilles-ín elszakad, hosszú az út a visszatérésig, és amikor visszatérsz, már más játékos vagy” – mondta a Liverpool-játékos, Hugo Ekitiké sérülésével kapcsolatban.

Hugo Ekitiké szezonjának egy Achilles-ín-sérülés vetett véget
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Luke Anthony, a GoPerform klinikai igazgatója és a Norwich City korábbi szakembere az Athletic kérésére magyarázta el a helyzet súlyosságát. „Az ín, amely a vádli izmot a sarokcsonthoz köti, megfelelő működéséhez egyszerre igényel rugalmasságot és feszültséget. Kulcsszerepe van a gyorsításban, lassításban, ugrásban – minden robbanékony mozgásban. Előre kell hajtania téged, ezért szüksége van bizonyos rugalmasságra a visszapattanáshoz, de feszültségre is, mert futás közben a testsúlyod három-ötszöröse terheli ezt az inat. Amikor sprintelsz, ezek az erők nagyon nagyok – több száz kilogrammnak megfelelő terhelésről beszélünk. Ha az ín gyógyulás után rugalmasabb, de gyengébb lesz, akkor nem tud megfelelően hajtani. Egy olyan sportolónál, aki képes 11 méter/másodperces sebességgel futni, az ínnak ki kell bírnia ezt az erőt, és előre kell lendítenie. Ha ez a mechanikai tulajdonság nem áll helyre, azt nem lehet teljesen visszahozni. Futni még tudnak, de nem ugyanúgy tudnak elrugaszkodni. A hosszú távú kihívás az, hogy visszaállítsuk ezeket a tulajdonságokat az eredeti szintre” – mondta a szakember, aki szerint az elit futballisták számára a korábbi csúcsforma visszaszerzése gyakran a legnehezebb része a felépülésnek.

„Az emberek nem is sejtik, mennyire nehéz visszanyerni ugyanazt az erőnlétet, sebességet és élességet” – mondta Callum Hudson-Odoi két évvel azután, hogy 2019 áprilisában, áttörést hozó Chelsea-szezonja során elszakadt az Achilles-ina. „Rengeteg izmot veszít a vádlidból és más területekről. Nem érzed magad ugyanolyannak. Szerintem soha nem is leszel az. Minden nap mindent beleadtam, hogy visszatérjek sérülés nélkül. De kisebb problémák mindig adódnak.”

Néhány héttel Hudson-Odoi sérülése után csapattársa, Ruben Loftus-Cheek is ugyanígy járt. Hudson-Odoi viszonylag gyorsan, körülbelül öt hónap alatt tért vissza, Loftus-Cheeknek viszont kilenc hónapra volt szüksége.

Pieter D’Hooghe, a Fortius Klinikán dolgozó neves láb- és bokaspecialista több mint 500 profi futballista Achilles-inát operálta már meg. Elmondása szerint a kutatások fejlődtek, de még mindig az elit játékosok akár 20 százaléka sem tér vissza a sérülés előtti szintre. „Ez azt jelenti, hogy minden ötödik játékos elveszíti a korábbi csúcsteljesítményének lehetőségét. Más sportágakban ez még rosszabb: „Rögbiben 25 százalék, amerikai futballban 35 százalék.”

AC Milan's English midfielder David Beckham limps off the field after injuring his ankle during the Italian Serie A football match AC Milan against Chievo on March 14, 2010 at San Siro Stadium in Milan. Beckham twisted his left ankle during the final minutes of an AC Milan Serie A game against Chievo at the San Siro and limped off the field before being stretchered away in pain and in tears. The surgeon who operated on David Beckham's ruptured Achilles tendon in Finland on March 15, 2010 ruled out any possibility of the England star recovering in time for the World Cup. AFP PHOTO / FABRIZIO FORTE (Photo by Fabrizio Forte / AFP)
David Beckham a Milan színeiben szenvedett ilyen sérülést
Fotó: FABRIZIO FORTE / AFP

Az Achilles-ín műtét nélkül is gyógyulhat, speciális rögzítőcsizmával, amely lefelé mutató helyzetben tartja a lábfejet. Az ékek szögét fokozatosan csökkentik, míg a láb visszatér semleges helyzetbe. Az elit futballistáknál azonban általában a műtét az előnyben részesített megoldás.

„Először is, a műtét jelentősen csökkenti az újraszakadás kockázatát” – mondja D’Hooghe. „Másodszor, gyorsabb a visszatérés. Harmadszor, nagyobb az esély a visszatérésre. És a legfontosabb: sokkal jobban helyreáll a talpi hajlítás ereje, ami szükséges a robbanékonysághoz és a gyors mozgásokhoz.”

A műtét azonban csak a megoldás egy része – nagyjából 25 százaléka. A maradék 75 százalék a rehabilitáció. A műtét után kezdődik az igazi munka, ami lassú folyamat.

Ez nem olyan, mint a keresztszalag, ahol máshonnan vesznek át szövetet. Itt összevarrják, és védeni kell. Eleinte a játékos nem terhelheti a lábát, teljesen rögzítve van hat-tizenkét hétig. Ezután fokozatosan növelik a mozgást és a terhelést.

A keresztszalag esetében a rehabilitáció gyorsabb: két hét után már járhatnak, 4–6 hét után szobakerékpározhatnak. Achilles-ín-szakadásnál viszont az ínnak idő kell a gyógyuláshoz. Még a rögzítőcsizma levétele után is időbe telik, míg a járás normalizálódik. A rehabilitáció elején a boka mozgástartományának visszaállítása, majd az izmok és az ín erősítése a cél. 

Később jönnek a funkcionális mozgások (3–6 hónap után), majd fokozatosan az egyre nehezebb ugrógyakorlatok. Amit nem szabad tenni: nyújtani az inat. Az ínnak erősnek és ruganyosnak kell lennie, nem hosszúnak és túl rugalmasnak.

Chelsea's English midfielder Callum Hudson-Odoi (C) receives medical attention after picking up an injury during the English Premier League football match between Chelsea and Burnley at Stamford Bridge in London on April 22, 2019.
Callum Hudson-Odoi is tudja, hogyan kell visszatérni egy ilyen sérülés után
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A teljes felépülés hosszú: általában minimum hat hónap, de gyakran több. Az ínszövet sokkal lassabban regenerálódik, mint az izom. Az első év a legkritikusabb. Egy 2022-es tanulmány szerint az elit futballban 9 százalék az újraszakadás aránya, főként az első szezonban. Sok tényező számít: a műtét minősége, a rehabilitáció, és az is, hogy a klubok gyakran siettetik a visszatérést.

A leggyorsabb visszatérés körülbelül 5 és fél hónap, az átlag 7, a hosszabb 9 hónap. De – mondja D’Hooghe – „a biológiát kell tiszteletben tartani, nem a naptárt”.

Ekitike viszont megkapja a legjobb ellátást, és fiatal is. De Anthony figyelmeztet: „Ezt jól kell csinálni. Nem magától értetődő, hogy minden rendben megy. Rengeteg munka vár rá, mire újra elit szintű, nemzetközi futballista lesz.”

  • További cikkek:
Megerősítették, Szoboszlai csapattársa lemarad a foci-vb-ről
Most már nem csak Slot beszél róla: lemarad a vb-ről Szoboszlai csapattársa?
Kiderült, hisznek-e még a Liverpool játékosai Slotban, miközben senki sem ért egyet a csapatkapitánnyal

 

