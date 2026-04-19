„Az Achilles-ín-sérülés lett a futball legrosszabb sérülése” – mondta Jamie O’Hara, a Talksport műsorvezetője, a Tottenham korábbi középpályása. Az elülső keresztszalag-szakadásnál (ACL) úgy érzed, hogy abból vissza lehet jönni – a sebészek munkája elképesztő. De ha az Achilles-ín elszakad, hosszú az út a visszatérésig, és amikor visszatérsz, már más játékos vagy” – mondta a Liverpool-játékos, Hugo Ekitiké sérülésével kapcsolatban.

Hugo Ekitiké szezonjának egy Achilles-ín-sérülés vetett véget

Hugo Ekitiké szezonjának vége egy Achilles-ín-szakadás miatt

Luke Anthony, a GoPerform klinikai igazgatója és a Norwich City korábbi szakembere az Athletic kérésére magyarázta el a helyzet súlyosságát. „Az ín, amely a vádli izmot a sarokcsonthoz köti, megfelelő működéséhez egyszerre igényel rugalmasságot és feszültséget. Kulcsszerepe van a gyorsításban, lassításban, ugrásban – minden robbanékony mozgásban. Előre kell hajtania téged, ezért szüksége van bizonyos rugalmasságra a visszapattanáshoz, de feszültségre is, mert futás közben a testsúlyod három-ötszöröse terheli ezt az inat. Amikor sprintelsz, ezek az erők nagyon nagyok – több száz kilogrammnak megfelelő terhelésről beszélünk. Ha az ín gyógyulás után rugalmasabb, de gyengébb lesz, akkor nem tud megfelelően hajtani. Egy olyan sportolónál, aki képes 11 méter/másodperces sebességgel futni, az ínnak ki kell bírnia ezt az erőt, és előre kell lendítenie. Ha ez a mechanikai tulajdonság nem áll helyre, azt nem lehet teljesen visszahozni. Futni még tudnak, de nem ugyanúgy tudnak elrugaszkodni. A hosszú távú kihívás az, hogy visszaállítsuk ezeket a tulajdonságokat az eredeti szintre” – mondta a szakember, aki szerint az elit futballisták számára a korábbi csúcsforma visszaszerzése gyakran a legnehezebb része a felépülésnek.

„Az emberek nem is sejtik, mennyire nehéz visszanyerni ugyanazt az erőnlétet, sebességet és élességet” – mondta Callum Hudson-Odoi két évvel azután, hogy 2019 áprilisában, áttörést hozó Chelsea-szezonja során elszakadt az Achilles-ina. „Rengeteg izmot veszít a vádlidból és más területekről. Nem érzed magad ugyanolyannak. Szerintem soha nem is leszel az. Minden nap mindent beleadtam, hogy visszatérjek sérülés nélkül. De kisebb problémák mindig adódnak.”