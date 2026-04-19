„Az Achilles-ín-sérülés lett a futball legrosszabb sérülése” – mondta Jamie O’Hara, a Talksport műsorvezetője, a Tottenham korábbi középpályása. Az elülső keresztszalag-szakadásnál (ACL) úgy érzed, hogy abból vissza lehet jönni – a sebészek munkája elképesztő. De ha az Achilles-ín elszakad, hosszú az út a visszatérésig, és amikor visszatérsz, már más játékos vagy” – mondta a Liverpool-játékos, Hugo Ekitiké sérülésével kapcsolatban.
Hugo Ekitiké szezonjának vége egy Achilles-ín-szakadás miatt
Luke Anthony, a GoPerform klinikai igazgatója és a Norwich City korábbi szakembere az Athletic kérésére magyarázta el a helyzet súlyosságát. „Az ín, amely a vádli izmot a sarokcsonthoz köti, megfelelő működéséhez egyszerre igényel rugalmasságot és feszültséget. Kulcsszerepe van a gyorsításban, lassításban, ugrásban – minden robbanékony mozgásban. Előre kell hajtania téged, ezért szüksége van bizonyos rugalmasságra a visszapattanáshoz, de feszültségre is, mert futás közben a testsúlyod három-ötszöröse terheli ezt az inat. Amikor sprintelsz, ezek az erők nagyon nagyok – több száz kilogrammnak megfelelő terhelésről beszélünk. Ha az ín gyógyulás után rugalmasabb, de gyengébb lesz, akkor nem tud megfelelően hajtani. Egy olyan sportolónál, aki képes 11 méter/másodperces sebességgel futni, az ínnak ki kell bírnia ezt az erőt, és előre kell lendítenie. Ha ez a mechanikai tulajdonság nem áll helyre, azt nem lehet teljesen visszahozni. Futni még tudnak, de nem ugyanúgy tudnak elrugaszkodni. A hosszú távú kihívás az, hogy visszaállítsuk ezeket a tulajdonságokat az eredeti szintre” – mondta a szakember, aki szerint az elit futballisták számára a korábbi csúcsforma visszaszerzése gyakran a legnehezebb része a felépülésnek.
„Az emberek nem is sejtik, mennyire nehéz visszanyerni ugyanazt az erőnlétet, sebességet és élességet” – mondta Callum Hudson-Odoi két évvel azután, hogy 2019 áprilisában, áttörést hozó Chelsea-szezonja során elszakadt az Achilles-ina. „Rengeteg izmot veszít a vádlidból és más területekről. Nem érzed magad ugyanolyannak. Szerintem soha nem is leszel az. Minden nap mindent beleadtam, hogy visszatérjek sérülés nélkül. De kisebb problémák mindig adódnak.”
Néhány héttel Hudson-Odoi sérülése után csapattársa, Ruben Loftus-Cheek is ugyanígy járt. Hudson-Odoi viszonylag gyorsan, körülbelül öt hónap alatt tért vissza, Loftus-Cheeknek viszont kilenc hónapra volt szüksége.
Pieter D’Hooghe, a Fortius Klinikán dolgozó neves láb- és bokaspecialista több mint 500 profi futballista Achilles-inát operálta már meg. Elmondása szerint a kutatások fejlődtek, de még mindig az elit játékosok akár 20 százaléka sem tér vissza a sérülés előtti szintre. „Ez azt jelenti, hogy minden ötödik játékos elveszíti a korábbi csúcsteljesítményének lehetőségét. Más sportágakban ez még rosszabb: „Rögbiben 25 százalék, amerikai futballban 35 százalék.”
Az Achilles-ín műtét nélkül is gyógyulhat, speciális rögzítőcsizmával, amely lefelé mutató helyzetben tartja a lábfejet. Az ékek szögét fokozatosan csökkentik, míg a láb visszatér semleges helyzetbe. Az elit futballistáknál azonban általában a műtét az előnyben részesített megoldás.
„Először is, a műtét jelentősen csökkenti az újraszakadás kockázatát” – mondja D’Hooghe. „Másodszor, gyorsabb a visszatérés. Harmadszor, nagyobb az esély a visszatérésre. És a legfontosabb: sokkal jobban helyreáll a talpi hajlítás ereje, ami szükséges a robbanékonysághoz és a gyors mozgásokhoz.”
A műtét azonban csak a megoldás egy része – nagyjából 25 százaléka. A maradék 75 százalék a rehabilitáció. A műtét után kezdődik az igazi munka, ami lassú folyamat.
Ez nem olyan, mint a keresztszalag, ahol máshonnan vesznek át szövetet. Itt összevarrják, és védeni kell. Eleinte a játékos nem terhelheti a lábát, teljesen rögzítve van hat-tizenkét hétig. Ezután fokozatosan növelik a mozgást és a terhelést.
A keresztszalag esetében a rehabilitáció gyorsabb: két hét után már járhatnak, 4–6 hét után szobakerékpározhatnak. Achilles-ín-szakadásnál viszont az ínnak idő kell a gyógyuláshoz. Még a rögzítőcsizma levétele után is időbe telik, míg a járás normalizálódik. A rehabilitáció elején a boka mozgástartományának visszaállítása, majd az izmok és az ín erősítése a cél.
Később jönnek a funkcionális mozgások (3–6 hónap után), majd fokozatosan az egyre nehezebb ugrógyakorlatok. Amit nem szabad tenni: nyújtani az inat. Az ínnak erősnek és ruganyosnak kell lennie, nem hosszúnak és túl rugalmasnak.
A teljes felépülés hosszú: általában minimum hat hónap, de gyakran több. Az ínszövet sokkal lassabban regenerálódik, mint az izom. Az első év a legkritikusabb. Egy 2022-es tanulmány szerint az elit futballban 9 százalék az újraszakadás aránya, főként az első szezonban. Sok tényező számít: a műtét minősége, a rehabilitáció, és az is, hogy a klubok gyakran siettetik a visszatérést.
A leggyorsabb visszatérés körülbelül 5 és fél hónap, az átlag 7, a hosszabb 9 hónap. De – mondja D’Hooghe – „a biológiát kell tiszteletben tartani, nem a naptárt”.
Ekitike viszont megkapja a legjobb ellátást, és fiatal is. De Anthony figyelmeztet: „Ezt jól kell csinálni. Nem magától értetődő, hogy minden rendben megy. Rengeteg munka vár rá, mire újra elit szintű, nemzetközi futballista lesz.”
