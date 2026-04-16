Az El Oro tartománybeli Pasaje-ban rendezett amatőr mérkőzésről érkező jelentések szerint több fegyveres férfi közelítette meg a 48 éves játékvezetőt, majd a támadók tüzet nyitottak rá.

Javier Ortega játékvezető szörnyű tragédia áldozata lett

Fotó: New York Post

Meggyilkolták a pályán az ecuadori játékvezetőt

A mentősök a helyszínen megállapították Javier Ortega halálát. A játékosok és a szurkolók a történtek láttán azonnal menekülni kezdtek, a mérkőzést pedig gyorsan lefújták. A fegyveres támadók elmenekültek a helyszínről, és továbbra is szökésben vannak. Külföldi sajtóhírek szerint a rendőrség a gyilkosságot lehetséges „célzott merényletként” vizsgálja.

Jelenleg a mobiltelefonos felvételeket vizsgáljuk át és tanúkat hallgatunk ki a tettesek azonosítása érdekében. Ez egy hidegvérű bűncselekmény,

amelyet egy közösségi és sportcélú helyszínen követtek el” – közölték a nyomozók.

Soccer referee murdered in disturbing mid-match scene in Ecuador https://t.co/x1lPHDo58S pic.twitter.com/fDdDlmBmv1 — New York Post (@nypost) April 15, 2026

Nem ez volt az első tragikus eset Ecuadorban

Az ecuadori labdarúgásban a közelmúltban több tragikus esetről is lehetett hallani. Decemberben az ecuadori válogatott játékosát, Mario Pineidát egy lövöldözés során ölték meg, amelyben élettársa is életét vesztette, édesanyja pedig megsebesült, miközben Pineida kilépett egy hentesüzletből Guayaquil Samanes negyedében. Az esetet követő napokban két gyanúsítottat tartóztattak le.

Egy hónappal korábban egy 16 éves futballista egy eltévedt golyó által vesztette életét, míg 2025 szeptemberében az Expapromo Cosa játékosai, Maicol Valencia és Leandro Yépez, valamint a 22 de Julio FC labdarúgója, Jonathan Gonzales is életüket vesztették több lövöldözős incidens során.