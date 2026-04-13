Az angol futball világában egyre erősebb trend, hogy világsztárok és sportlegendák vásárolnak klubokat. Ehhez a hullámhoz csatlakozott most John Terry is, aki jelentős befektetéssel veszi át a League Two-ban (angol negyedosztály) szereplő Colchester United irányítását.

A hírek szerint a korábbi Chelsea-ikon, John Terry egy befektetői csoport tagjaként mintegy 14 millió fontért száll be a klubba, és hamarosan hivatalosan is bejelenthetik az üzletet.

John Terry hamarosan focicsapatot vásárolhat 
A 45 éves egykori válogatott védő személyes kötődése sem elhanyagolható, hiszen unokaöccse, Frankie Terry jelenleg is a Colchester játékosa.

Egy bennfentes szerint az üzlet hosszú ideje előkészítés alatt állt, Terry pedig kifejezetten lelkes a projekt miatt. Mint fogalmazott: 

A klublegenda szenvedélyesen támogatja az alacsonyabb osztályú futballt, és fontosnak tartja, hogy ezek a csapatok nagyobb figyelmet és támogatást kapjanak.

 A forrás szerint Terry már többször is ellátogatott az edzőközpontba, és mindenféle felhajtás nélkül igyekezett megismerni a közeget.

„Nagyon hisz a csapatban, és a játékosok is izgatottak amiatt, hogy csatlakozik. Valódi sztárfaktort hoz a klubhoz, és mindenki abban bízik, hogy ez a lépés segít feltenni a Colchestert a futballtérképre, miközben a feljutásért küzdenek” – idézte a forrás.

Terry játékosként legendás karriert futott be a Chelsea színeiben, ahol többek között öt bajnoki címet és egy Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett. Jelenleg is a klub akadémiáján dolgozik edzőként, és nemrég FIFA-diplomát szerzett klubmenedzsmentből.

A Colchester United története szerényebb sikereket tartogatott eddig: legutóbbi trófeájukat 1992-ben nyerték, amikor az FA Trophy döntőjében 3–1-re legyőzték a Witton Albiont a régi Wembley-ben. Talán legemlékezetesebb diadaluk az 1971-es FA-kupában aratott 3–2-es győzelem volt a Leeds United ellen.

Úgy tűnik, hogy Terry lépése egy szélesebb trend része. Az utóbbi években több híresség is klubtulajdonossá vált: Ryan Reynolds és Rob McElhenney például a Wrexham AFC megvásárlásával értek el látványos sikereket, három egymást követő feljutással és egy dokumentumfilmsorozattal.

Rajuk kívül Snoop Dogg a Swansea City, míg Tom Brady a Birmingham City tulajdonosi körében tűnt fel. Will Ferrell a Leeds United kisebbségi tulajdonosa, míg David Beckham az Inter Miami CF társtulajdonosaként ért el komoly sikereket.

Bár Terry egyelőre nem kívánta kommentálni a hírt, minden jel arra utal, hogy új fejezet kezdődik a Colchester United életében. Könnyen lehet, hogy a klub hamarosan sokkal nagyobb figyelmet kap majd a futballvilágban.

