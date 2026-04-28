A halasztást a német szövetség azzal indokolta kedden, hogy Julian Nagelsmann meg szeretné várni a Bundesliga utolsó, május 16-i fordulóját, illetve időt akar adni a sérülésből visszatérő játékosoknak a bizonyításra. A szövetség azt is közölte, hogy a válogatott a közös munkát május 25-e helyett május 27-én kezdi meg.

Julian Nagelsmann eltolta a német válogatott kerethirdetését

Az MTI azt írja, hogy utóbbi csúszást azért iktatta be Nagelsmann, hogy a Bayern München és a VfB Stuttgart játékosainak több időt adjon a pihenésre, mivel a két csapat május 21-én játssza a Német Kupa döntőjét.

Julian Nagelsmann a budapesti BL-döntőt is bekalkulálja a vb-felkészülésbe

A Bayern futballistái ugyanakkor lehet, hogy a május 27-én sem tudnak elutazni a nemzeti csapat táborába, Herzogenaurachba, mivel a bajor együttes még a Bajnokok Ligájában is versenyben van, s amennyiben az elődöntőben elbúcsúztatja a címvédő Paris Saint-Germaint, akkor május 30-án a Puskás Arénában lesz jelenése a BL-döntőben.

A német együttes május 31-én a finn válogatottal Mainzban, majd a társházigazda amerikai nemzeti csapattal június 6-án Chicagóban játszik felkészülési mérkőzést . A világbajnokság E csoportjában Elefántcsontpart, Curacao és Ecuador lesz az ellenfele.