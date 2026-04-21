A 29 éves kapus szombaton lépett pályára a Serie B-ben a Cesena színeiben a Palermo ellen. Jonathan Klinsmann a második félidő ráadásában futott ki egy labdáért, azonban Filippo Ranocchia véletlenül eltalálta a fejét, hosszú ápolást követően hordágyon hagyta el a pályát.

Hordágyon vitték le, súlyos Klinsmann fiának sérülése

Az Egyesült Államok korábbi ifjúsági válogatott kapusát hosszasan ápolták a pályán, majd nyakmerevítőben, hordágyon vitték le a játéktérről. A Cesena megerősítette, hogy Klinsmann a kórházban töltötte az éjszakát. Az első vizsgálatok alapján eltört az első nyakcsigolyája. A kapust jelenleg megfigyelés alatt tartják, valamint további vizsgálatok és egy idegsebésszel való konzultáció is vár rá.

Az ügynöke pedig megerősítette: „a felépüléshez vezető út meglehetősen hosszú lesz”. Maga a játékos az Instagramon üzent, hogy véget ért a szezonja.

„Szeretném megköszönni mindenkinek a stadionban és a palermói kórházban, valamint a szurkolóknak is a jókívánságokat. A mérkőzés során gerinctörést szenvedtem, ami miatt egy ideig nem játszhatok. Sok sikert a fiúknak a rájátszásban, hamarosan találkozunk” – írta Klinsmann.

Klinsmann ebben a szezonban mind a 35 Serie B-mérkőzésen kezdőként lépett pályára a Cesena színeiben.