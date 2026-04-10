Az Igor Tudor helyére tavaly októberben kinevezett Luciano Spalletti szerződése eredetileg a 2025/26-os szezon végén járt volna le, azonban a Juventus pénteken bejelentette, hogy két évvel meghosszabbította a szerződését a 67 éves szakemberrel.

Fotó: Loris Roselli/NurPhoto via AFP

Spalletti szerződéshosszabbítás azért meglepő, mert az olasz tréner kezdetben nyolc hónapos szerződést kapott a szezon végéig, amely tartalmazott egy hosszabbítási opciót, feltéve, hogy a Juventus kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába.

A Zebrák viszont jelen pillanatban csak az ötödik helyen állnak a Serie A-ban, így nincs garancia arra, hogy ott lesznek a következő szezonban a legrangosabb európai kupasorozatban.

„Amióta Luciano csatlakozott a Juventus-családhoz, azonnal pozitív hatást gyakorolt. Mindenki számára rögtön világossá vált, hogy Luciano a megfelelő ember ahhoz, hogy a csapatot a fejlődés útjára vezesse” – mondta a bejelentés után Damien Comolli, a Juventus vezérigazgatója.

Ambiciózus játékstílusa tükrözi a szurkolók és a klub elvárásait, értékei pedig a mi identitásunkat képviselik. Ezért úgy döntöttünk, hogy a korábban megkötött szerződésen túl is együtt folytatjuk, mert hisszük, hogy a stabilitás és a folytonosság a jövőbeli siker két alapvető pillére”

– tette hozzá.

Spalletti @ Allianz Stadium. La tua casa, la nostra casa, Mister! 🏡 pic.twitter.com/ZCkLwFkhoi — JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2026

A Juventus a hetedik helyen állt a Serie A-ban Spalletti kinevezésekor, azóta minden sorozatot figyelembe véve 31 mérkőzéséből 17-et megnyert a torinói csapat.

A Juventushoz való érkezése előtt Spalletti 2025 nyarán távozott az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Távozására azt követően került sor, hogy csapata 3-0-s vereséget szenvedett Norvégiától világbajnoki selejtezőn.

Az olasz válogatott végül a Spalletti helyére érkező Gennaro Gattuso irányításával is lemaradt a világbajnoki szereplésről, így sorozatban harmadszor nem lesz ott a foci-vb-n.