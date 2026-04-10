Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Eldőlt, ki lesz a Zebrák edzője a következő szezonban. Az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Juventus péntek délután bejelentette, hogy Luciano Spalletti 2028-ig szóló szerződéshosszabbítást írt alá.

Az Igor Tudor helyére tavaly októberben kinevezett Luciano Spalletti szerződése eredetileg a 2025/26-os szezon végén járt volna le, azonban a Juventus pénteken bejelentette, hogy két évvel meghosszabbította a szerződését a 67 éves szakemberrel. 

A következő szezonban is Luciano Spalletti lesz a Juventus edzője
Fotó: Loris Roselli/NurPhoto via AFP

Spalletti szerződéshosszabbítás azért meglepő, mert az olasz tréner kezdetben nyolc hónapos szerződést kapott a szezon végéig, amely tartalmazott egy hosszabbítási opciót, feltéve, hogy a Juventus kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába. 

Jó döntést hozott a Juventus Spalletti kinevezésével?

A Zebrák viszont jelen pillanatban csak az ötödik helyen állnak a Serie A-ban, így nincs garancia arra, hogy ott lesznek a következő szezonban a legrangosabb európai kupasorozatban. 

„Amióta Luciano csatlakozott a Juventus-családhoz, azonnal pozitív hatást gyakorolt. Mindenki számára rögtön világossá vált, hogy Luciano a megfelelő ember ahhoz, hogy a csapatot a fejlődés útjára vezesse” mondta a bejelentés után Damien Comolli, a Juventus vezérigazgatója.

Ambiciózus játékstílusa tükrözi a szurkolók és a klub elvárásait, értékei pedig a mi identitásunkat képviselik. Ezért úgy döntöttünk, hogy a korábban megkötött szerződésen túl is együtt folytatjuk, mert hisszük, hogy a stabilitás és a folytonosság a jövőbeli siker két alapvető pillére” 

– tette hozzá.

A Juventus a hetedik helyen állt a Serie A-ban Spalletti kinevezésekor, azóta minden sorozatot figyelembe véve 31 mérkőzéséből 17-et megnyert a torinói csapat. 

A Juventushoz való érkezése előtt Spalletti 2025 nyarán távozott az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Távozására azt követően került sor, hogy csapata 3-0-s vereséget szenvedett Norvégiától világbajnoki selejtezőn. 

Az olasz válogatott végül a Spalletti helyére érkező Gennaro Gattuso irányításával is lemaradt a világbajnoki szereplésről, így sorozatban harmadszor nem lesz ott a foci-vb-n. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
