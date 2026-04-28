A sérülékeny Kai Havertz fontos gólokat szerzett a Bajnokok Ligájában, az elitsorozatban 5 meccsen 3-szor talált be, de az Atlético Madrid elleni elődöntő első, spanyolországi meccsét muszáj kihagynia. A Newcastle United elleni 1-0-s győzelem során már bő fél óra után le kellett cserélni a német támadót, ami aggasztó jel lehet Mikel Arteta vezetőedző számára.
Kai Havertz nélkül bajba kerül az Arsenal?
Az izomsérülést szenvedett 26 éves klasszis pont a legrosszabbkor, a szezon legfontosabb meccse előtt dőlt ki a sorból. Havertz az emített BL-rangadót biztosan kihagyja, de a hétvégi, Fulham elleni PL-találkozón sem lesz ott a pályán.
Az Arsenalnál azért reménykednek, hogy ezt követően már újra hadra fogható lesz a német válogatott játékos,
akinek a góljaira nagy szüksége lenne csapatának. A BL és a Premier League megnyeréséről álmodozó Ágyúsok nem számíthatnak könnyű párharcra az Atlético ellen, hiszen Diego Simeone együttese az előző körben az esélyesebbnek tartott Barcelonát búcsúztatta. A bajnokságban a Manchester City lohol a nyomukban, Pep Guardiola csapata egy meccsel kevesebbet játszott, és csak három ponttal van lemaradva, azonos pontszám esetén pedig a gólkülönbség dönt majd, amely jelenleg szinte azonos (az Arsenal egyetlen találattal áll jobban).
Havertz mindössze 20 tétmérkőzésen lépett pályára az idei szezonban, sorozatos sérülései miatt rengeteg találkozót kellett kihagynia.
Az Arsenal szerda este lép pályára az Atlético otthonában, a mérkőzést a holland Danny Makkelie vezeti majd.
