A sérülékeny Kai Havertz fontos gólokat szerzett a Bajnokok Ligájában, az elitsorozatban 5 meccsen 3-szor talált be, de az Atlético Madrid elleni elődöntő első, spanyolországi meccsét muszáj kihagynia. A Newcastle United elleni 1-0-s győzelem során már bő fél óra után le kellett cserélni a német támadót, ami aggasztó jel lehet Mikel Arteta vezetőedző számára.

Kai Havertz megsérült

Kai Havertz nélkül bajba kerül az Arsenal?

Az izomsérülést szenvedett 26 éves klasszis pont a legrosszabbkor, a szezon legfontosabb meccse előtt dőlt ki a sorból. Havertz az emített BL-rangadót biztosan kihagyja, de a hétvégi, Fulham elleni PL-találkozón sem lesz ott a pályán.

Az Arsenalnál azért reménykednek, hogy ezt követően már újra hadra fogható lesz a német válogatott játékos,

akinek a góljaira nagy szüksége lenne csapatának. A BL és a Premier League megnyeréséről álmodozó Ágyúsok nem számíthatnak könnyű párharcra az Atlético ellen, hiszen Diego Simeone együttese az előző körben az esélyesebbnek tartott Barcelonát búcsúztatta. A bajnokságban a Manchester City lohol a nyomukban, Pep Guardiola csapata egy meccsel kevesebbet játszott, és csak három ponttal van lemaradva, azonos pontszám esetén pedig a gólkülönbség dönt majd, amely jelenleg szinte azonos (az Arsenal egyetlen találattal áll jobban).

Arsenal are optimistic that Kai Havertz has avoided serious injury and will be able to play a role in the Premier League title run-in.



Early assessments have been more positive than initial fears, and while he is expected to be ruled out this week, Arsenal are hopeful Havertz… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 27, 2026

Havertz mindössze 20 tétmérkőzésen lépett pályára az idei szezonban, sorozatos sérülései miatt rengeteg találkozót kellett kihagynia.

Az Arsenal szerda este lép pályára az Atlético otthonában, a mérkőzést a holland Danny Makkelie vezeti majd.