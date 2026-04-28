Rendkívüli

Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – Zelenszkij neve is felmerült

Látnia kell!

Világbotrány küszöbén? Trump akciója Károly királlyal mindent boríthat

Az Arsenal német válogatott sztárja megsérült a Newcastle elleni bajnokin. Kai Havertz lemarad az Atlético Madrid elleni BL-elődöntő első meccséről, de a klubnál azért reménykednek abban, hogy a szezon véghajrájában újra bevethető lesz.

A sérülékeny Kai Havertz fontos gólokat szerzett a Bajnokok Ligájában, az elitsorozatban 5 meccsen 3-szor talált be, de az Atlético Madrid elleni elődöntő első, spanyolországi meccsét muszáj kihagynia. A Newcastle United elleni 1-0-s győzelem során már bő fél óra után le kellett cserélni a német támadót, ami aggasztó jel lehet Mikel Arteta vezetőedző számára.

Arsenal's German midfielder #29 Kai Havertz reacts as he leaves the pitch injured during the English Premier League football match between Arsenal and Newcastle United at the Emirates Stadium in London on April 25, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
Kai Havertz megsérült
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kai Havertz nélkül bajba kerül az Arsenal?

Az izomsérülést szenvedett 26 éves klasszis pont a legrosszabbkor, a szezon legfontosabb meccse előtt dőlt ki a sorból. Havertz az emített BL-rangadót biztosan kihagyja, de a hétvégi, Fulham elleni PL-találkozón sem lesz ott a pályán. 

Az Arsenalnál azért reménykednek, hogy ezt követően már újra hadra fogható lesz a német válogatott játékos, 

akinek a góljaira nagy szüksége lenne csapatának. A BL és a Premier League megnyeréséről álmodozó Ágyúsok nem számíthatnak könnyű párharcra az Atlético ellen, hiszen Diego Simeone együttese az előző körben az esélyesebbnek tartott Barcelonát búcsúztatta. A bajnokságban a Manchester City lohol a nyomukban, Pep Guardiola csapata egy meccsel kevesebbet játszott, és csak három ponttal van lemaradva, azonos pontszám esetén pedig a gólkülönbség dönt majd, amely jelenleg szinte azonos (az Arsenal egyetlen találattal áll jobban).

Havertz mindössze 20 tétmérkőzésen lépett pályára az idei szezonban, sorozatos sérülései miatt rengeteg találkozót kellett kihagynia.

Az Arsenal szerda este lép pályára az Atlético otthonában, a mérkőzést a holland Danny Makkelie vezeti majd.

